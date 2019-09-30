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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Naci Görür kimdir?

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Naci Görür kimdir?

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaşanan 4,6 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlere yönelik açıklamada bulundu. Bu iki depremin İstanbul'da beklenen büyük depremi öne çektiğini söyleyen Naci Görür'ün hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Naci Görür kimdir?

Profesör Dr. Naci Görür 1947 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maden Fakültesi’ni kazanan Profesör Dr. Naci Görür, lisansını İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere’ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Profesör Dr. Naci Görür 1978’de Türkiye’ye dönerek İTÜ’de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nde dekanlık görevini üstlendi. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan  Naci Görür, Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı

1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

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