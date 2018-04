“Nabıcaz be Kamil” davasında karar

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce açılan davada, “Gemide” filminin başrol oyuncusu Erkan Can’ın rol aldığı bir sahnede söylediği ”Nabıcaz be Kamil”repliği, kısa sürede filmi izleyen herkesin diline dolandı.

Filmin fragmanında dahi bu replik yer aldı. Repliğin halk tarafından çok beğenilmesi üzerine oyuncu Erkan Can’ın görüntüsü ile ”Nabıcaz be Kamil” repliği ticari amaçlı tişört ve kupalarda yerini aldı. İddiaya göre davalı Karga Müzik Yapım Tekstil şirketi de mağazalarda bu tişört ve kupaları pazarladı. Davaya konu eserin yasal haklarının kendisinde olduğunu iddia eden davacı yapım şirketi, izinsiz kullanım nedeniyle şimdilik bin liranın davalı Karga Müzik Yapım Tekstil şirketinden tahsilini istedi. Davalı şirket ise pazarladığı ürünlerde filmin adını ve filmden bir görsel kullanmadığını belirterek davanın reddini istedi.



REPLİĞİN VERDİĞİ BİR MESAJ YOK



Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tişört ve kupalarda yer alan ”Nabıcaz be Kamil” yazılı Erkan Can’ın da görüntüsünün kullanıldığı tasarımın eser olmadığını, ”Nabıcaz be Kamil” ifadesinin sıradan bir soru kalıbı olduğunu, ifadenin eser niteliği taşımadığı yönünde görüş açıkladı. Üç yıldır süren davayı karara bağlayan mahkeme, bu repliğin bir eser olmadığını belirtti. ”Nabıcaz be” ibaresinin genelde Trakya bölgesinde halk tarafından kullanılan bir ibare olduğunu kararında açıklayan mahkeme, “Nabıcaz be” ibaresinin yanına bir isim eklenmesi, ibare üzerinde film sahibini hak sahibi yapmadığı gibi eser korumasından da faydalandırmaz. Zira ibarenin devamında filmi izleyenlerce bilindiği gibi argo ve küfür içeren sözler bulunmaktadır. İbarenin devamındaki sözlerin izleyiciye verdiği sanatsal, toplumsal bir mesaj olmadığı açıktır. Nabıcaz be Kamil ibaresi ile devamındaki argo sözcüklerin belirli bir felsefesi ve izleyiciye verdiği mesaj yoktur. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” dedi