N11 müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

N11, ülkemizde faaliyet gösteren ve elektronik ortamda alışveriş yapılmasına izin veren bir sitedir. Site üzerinde müşteriler elektronik, beyaz eşya, dekorasyon, giyim ve çocuk gibi alanlarda alışverişler yapabilir. Site üzerinde hem alışverişler esnasında hem de alışverişlerden sonra müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden yardım almak için müşteri hizmetleri numarasını aramanız yeterlidir.



N11 Müşteri Hizmetleri



N11 müşteri hizmetleri genellikle alışverişlerde müşterilerin yaşadıkları sorunları gidermek için hizmet vermektedir. Sadece alışverişler için değil üyelik işlemleri ve kullanıcıya ait bilgiler konusunda da müşteri hizmetlerinden yardım almak mümkündür. Site üzerinde bireysel olarak mağaza açmak isteyen kişiler de müşteri hizmetlerine bağlanarak, mağaza açmakla ilgili bilgi sahibi olabilirler. Müşteri hizmetlerinin müşterilere en fazla hizmet sağladığı noktalar ise yapılan alışverişlerle ilgilidir. Özellikle alışverişler sırasında bir sorun yaşanması halinde kişiler doğrudan müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Müşterilerin iade etmek istedikleri ya da siparişlerini iptal etmek istedikleri durumlarda da müşteri hizmetleri gerekli hizmeti sağlamaktadır.



N11 Müşteri Hizmetleri Numarası



Milyonlarca kayıtlı müşterinin yer aldığı N11 sitesinde tüm işlemler için müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerini günün her saatinde arayarak, işlemlerinizin sürdürülmesini sağlayabilirsiniz. Müşteriler için sitede iletişim kurabilmek adına farklı iletişim kanallarını oluşturmuştur. Bu kanallardan birisi de 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri numarasıdır. N11 sitesinin müşteri hizmetlerine bağlanmak için 0 850 3330011 numaralı hattı arayabilirsiniz. Bu hat üzerinden ilgili işleminizle alakalı olarak müşteri temsilcileri ile görüşebilirsiniz.



N11 Müşeti Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma



N11 müşteri hizmetleri numarası üzerinde üyelik işlemleri ya da alışverişlerinizle alakalı çeşitli sorunları giderebilirsiniz. Özellikle müşteriler alışveriş öncesi ve sonrasında müşteri hizmetleri telefon numaraları üzerinden pek çok konuda destek alabilirler. N11 sitesi müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmak isterseniz de tuşlamanız gereken, rakamlar vardır. Direkt olarak müşteri hizmetleri ile görüşme sağlamak istediğinizde öncelikle 0 850 3330011 numaralı hattı aramanız gerekir. Ardından sırası ile 1-4-0 rakamlarını tuşlayarak, müşteri temsilcisi ile iletişim kurabilirsiniz. Eğer işlemlerle ilgili bir yönlendirme yapmak isterseniz, operatörün size sunduğu hizmet numaralarını tuşlamanız yeterli olacaktır.



N11 Müşteri Hizmetleri İletişim ve Adres



Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş olarak geçen N11 sitesi İstanbul merkezli olarak hizmet vermektedir. Site ile alakalı olan her türlü bilgiye sitenin anasayfası üzerinden ulaşmanız mümkündür. Ayrıca iletişim adreslerini de yine sitenin İletişim bölümünde bulabilirsiniz. N11 sitesine ve müşteri hizmetlerine 0850 333 0011 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Adres bilgisi ihtiyacınızda ise Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4B Sarıyer / İSTANBUL 34396 adresini kullanabilirsiniz. Sitede bekleme yapmak istemezseniz doğrudan sitenin müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve müşteri hizmetleri yönlendirmesinden faydalanabilirsiniz.



N11 Hakkında



N11 online alışveriş sitesi 2012 yılında müşterilerine e-ticaret alanında hizmet vermeye başlamıştır. Sitenin kuruluşu Doğuş Grubu ile SK Group şirketleri arasında gerçekleşmiştir. N11 şirketinin kuruluşuna ilk adımı ise Doğuş Grup atmıştır. İki şirketin bir araya gelmesiyle yaratılan N11 sitesi, özellikle e-ticaret sitesi olarak Türkiye'de online alışveriş sağlayan siteler arasında yer almaktadır.



N11 sitesi üzerinde her kategoriye uygun farklı ürünler bulunmaktadır. 2012 yılından itibaren müşteriler için hizmet vermeye devam eden N11 sitesi, çeşitli kategorilerde ürünler sağlamaktadır. Gıdadan, giyime, elektronikten, oyuncağa, marketten kozmetik ürünlerine kadar pek çok ürün N11 sitesi üzerinde alıcılara sunulmaktadır.