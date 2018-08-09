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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
09.08.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

MYK'nın şifreleri

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
MYK'nın şifreleri

CHP’de gözler yeni oluşturulacak parti vitrinine çevrildi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) şifresinin ‘değişim ve örgüt’ olduğu öğrenildi. Yeni MYK’nın en önemli görevi partiyi yerel seçimlere hazırlamak ve örgütte reform yapmak.

CHP’de MYK üyelerinin değişimi parti kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde olası isimler dillendirilirken, Kılıçdaroğlu’nun parti vitrinine kimleri koyacağı merak konusu. Bu nedenle dikkatler, Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu’nun makamının yer aldığı 12. kata çevirildi. MYK’da yer alma beklentisi olan Parti Meclisi (PM) üyeleri, 12. kattan gelecek haberi beklerken Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı bugün sabah saatlerinde açıklayacağı öğrenildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay süreci ve parti içi tartışmalar nedeniyle yıpranan CHP’nin yönetiminde yer alacak isimler, zor bir dönemde önemli sınavlardan geçecekler. Yeni MYK üyeleri, bir yandan partinin iç tartışmalardan dolayı aldığı yaraları onarmaya çalışırken, diğer taraftan başta ekonomik kriz olmak üzere Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili birçok konu başlığı hakkında yürütülecek muhalefete yön verecekler.

İLK HEDEF YEREL SEÇİMLER

CHP’de yeni MYK’nın şifrelerinin ‘değişim ve örgüt’ olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun göreve getireceği kurmayların önünde iki önemli sınav bulunacak. Yeni MYK üyelerinin ilk görevi partiyi 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlere hazırlamak olacak. Bu nedenle yeni MYK oluşturulurken, yeni üyelerin örgütü ve sahayı bilen isimler olmasına dikkat edileceği konuşuluyor. Bu nedenle yeni isimlerin çoğunlukla örgütten gelenler arasından seçileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da görevlendireceği yeni genel başkan yardımcılarının ikinci önemli görevi ise partide değişimi sağlamak olacak. Kılıçdaroğlu, son MYK toplantısında partide değişimin işaretlerini vermişti. CHP’de değişimin son halkası büyük bir örgüt reformu olacak. Yeni MYK, CHP’de yapısal değişimin de öncüsü olacak.

KARŞI BLOKTA ÇALIŞMA

Muhalifler ise CHP’de değişim isteyen delegelerle yeni bir imza hareketine girmeye hazırlanırken, MYK’nın yenilenmesi ile olağanüstü kurultay için imza toplayan 569 muhalif arasında da kırılma olabileceği konuşuluyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay için imza vermesine rağmen Muharrem İnce’yi desteklemeyen delegeler arasında kırılma yaratarak, muhalefet blokunu çözebilecek isimlerin yeni yönetimde yer alması bekleniyor. Olağanüstü seçimli kurultayın toplanması sağlanamayınca muhalifler, Ankara’da bir istişare toplantısı yapmaya karar verdi.
12 Ağustos Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantıya kurultay için imza veren delegeler çağırıldı. Toplantıda, bu kez seçimsiz tüzük kurultayı toplanması için görüş alışverişinde bulunulacak. Seçimsiz tüzük kurultayı için 249 delegenin imzası gerekiyor. Yeterli sayıda delegenin destek verdiği anlaşılırsa bu kez tüzük kurultayı için düğmeye basılacak. Muhalifler, tüzük kurultayı yapılması durumunda, seçimli kurultay için salt çoğunluk kararı gerektiğine ilişkin tüzük maddesini değiştirmek üzere mücadele edecek.

Seçimli kurultay toplamak için gereken delege imzası sayısı düşürülürse, muhalifler bir kez daha harekete geçecekler.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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