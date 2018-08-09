MYK'nın şifreleri

CHP’de MYK üyelerinin değişimi parti kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde olası isimler dillendirilirken, Kılıçdaroğlu’nun parti vitrinine kimleri koyacağı merak konusu. Bu nedenle dikkatler, Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu’nun makamının yer aldığı 12. kata çevirildi. MYK’da yer alma beklentisi olan Parti Meclisi (PM) üyeleri, 12. kattan gelecek haberi beklerken Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı bugün sabah saatlerinde açıklayacağı öğrenildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay süreci ve parti içi tartışmalar nedeniyle yıpranan CHP’nin yönetiminde yer alacak isimler, zor bir dönemde önemli sınavlardan geçecekler. Yeni MYK üyeleri, bir yandan partinin iç tartışmalardan dolayı aldığı yaraları onarmaya çalışırken, diğer taraftan başta ekonomik kriz olmak üzere Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili birçok konu başlığı hakkında yürütülecek muhalefete yön verecekler.

İLK HEDEF YEREL SEÇİMLER

CHP’de yeni MYK’nın şifrelerinin ‘değişim ve örgüt’ olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun göreve getireceği kurmayların önünde iki önemli sınav bulunacak. Yeni MYK üyelerinin ilk görevi partiyi 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlere hazırlamak olacak. Bu nedenle yeni MYK oluşturulurken, yeni üyelerin örgütü ve sahayı bilen isimler olmasına dikkat edileceği konuşuluyor. Bu nedenle yeni isimlerin çoğunlukla örgütten gelenler arasından seçileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da görevlendireceği yeni genel başkan yardımcılarının ikinci önemli görevi ise partide değişimi sağlamak olacak. Kılıçdaroğlu, son MYK toplantısında partide değişimin işaretlerini vermişti. CHP’de değişimin son halkası büyük bir örgüt reformu olacak. Yeni MYK, CHP’de yapısal değişimin de öncüsü olacak.

KARŞI BLOKTA ÇALIŞMA

Muhalifler ise CHP’de değişim isteyen delegelerle yeni bir imza hareketine girmeye hazırlanırken, MYK’nın yenilenmesi ile olağanüstü kurultay için imza toplayan 569 muhalif arasında da kırılma olabileceği konuşuluyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay için imza vermesine rağmen Muharrem İnce’yi desteklemeyen delegeler arasında kırılma yaratarak, muhalefet blokunu çözebilecek isimlerin yeni yönetimde yer alması bekleniyor. Olağanüstü seçimli kurultayın toplanması sağlanamayınca muhalifler, Ankara’da bir istişare toplantısı yapmaya karar verdi.

12 Ağustos Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantıya kurultay için imza veren delegeler çağırıldı. Toplantıda, bu kez seçimsiz tüzük kurultayı toplanması için görüş alışverişinde bulunulacak. Seçimsiz tüzük kurultayı için 249 delegenin imzası gerekiyor. Yeterli sayıda delegenin destek verdiği anlaşılırsa bu kez tüzük kurultayı için düğmeye basılacak. Muhalifler, tüzük kurultayı yapılması durumunda, seçimli kurultay için salt çoğunluk kararı gerektiğine ilişkin tüzük maddesini değiştirmek üzere mücadele edecek.

Seçimli kurultay toplamak için gereken delege imzası sayısı düşürülürse, muhalifler bir kez daha harekete geçecekler.