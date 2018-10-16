Müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?
Müzikteki erkek sesleri konusunda araştırmalar son günlerde hız kazandı. Özellikle müzikte orta kalınlıktaki erkek sesinin nasıl adlandırıldığı pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Peki, müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?
Müzikte sesler kadın sesleri ve erkek sesleri olarak ayrılmaktadır. Müzikteki kadın sesleri soprano, mezzo soprano ve alto olarak sınıflandırılıyor. Tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de sesler kendi aralarında ayrılıyor. Peki, müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine bariton deniliyor. Bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan bariton, etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden gelmektedir. Genişliği şahıstan şahısa değişmekle beraber, normal sınırlanış lalden fa3 e kadardır. Kendi arasında 3'e ayrılır.
Dramatik bariton: Renk bakımından yüksek bası andırır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda çok kabul gören bir sestir.
Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri, parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.
Legger bariton: Lyrik baritondan daha hareketli, daha hafif daha çok tenora benzeyen bir baritondur. Fazla agilite isteyen Italyan operalarmda (Rossini, Donizetti) sık sık kullanılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle