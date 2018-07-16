MÃ¼zeyyen Senar seslendirdiÄŸi musikilerle anÄ±lÄ±yor.. MÃ¼zeyyen Senar kimdir

Müzeyyen Senar seslendirdiÄŸi musikilerle anÄ±lÄ±yor.. Müzeyyen Senar kimdir?
MÃ¼zeyyen Senar, kendisini adadÄ±ÄŸÄ±, toplumun her kesimi tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ mÃ¼zik tutkusuyla, Google'Ä±n da unutmadÄ±ÄŸÄ± isim oldu. TÃ¼rk musikisine yeni bir soluk getiren MÃ¼zeyyen Senar, sahne programlarÄ± ve plak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ã¶n planda olmuÅŸtur. Son sahne konserini 1983 yÄ±lÄ±nda Bebek Gazinosu'nda veren Senar, bu tarihten sonra yalnÄ±zca Ã¶zel toplantÄ±larda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemiÅŸtir. Peki, seslendirdiÄŸi TÃ¼rk Sanat Musikileri hala bÃ¼yÃ¼k bir dinleyici kitlesine sahip olan MÃ¼zeyyen Senar kimdir? Ä°ÅŸte, gÃ¼nÃ¼n merak edilen ismi hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
TÃ¼rk sanat tarihinin Ã¶nemli isimlerinden biri olan MÃ¼zeyyen Senar'Ä±n 100. YaÅŸ gÃ¼nÃ¼ Google tarafÄ±ndan gÃ¼nÃ¼n Ã¶zel tasarÄ±mÄ± ile kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. MÃ¼zeyyen Senar'Ä±n baÅŸarÄ±larla dolu hayatÄ±nda dikkat Ã§eken notlar bulunuyor. Peki MÃ¼zeyyen Senar kimdir, sanat hayatÄ± nasÄ±l geliÅŸim gÃ¶stermiÅŸtir? Ä°ÅŸte MÃ¼zeyyen Senar'Ä±n hayatÄ±
"Cumhuriyetin DivasÄ±" olarak da bilinen,Â TÃ¼rk Sanat MÃ¼ziÄŸi sanatÃ§Ä±sÄ± MÃ¼zeyyen Senar, vefatÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor.
Senar, "Cerrah" lakaplÄ± ve kahvehane iÅŸleten Mehmet Bey ile gÃ¼zel sesli Zehra HanÄ±m'Ä±n kÄ±zÄ± olarak, 16 Temmuz 1918'de Bursa'da dÃ¼nyaya geldi. DÃ¶nemin tÃ¼rkÃ¼lerini henÃ¼z 6 yaÅŸÄ±ndayken hatasÄ±z sÃ¶yleyen Senar, ailesiyle geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle daha sonra Ä°stanbul'a gÃ¶Ã§ etti.
Bir sÃ¼re kekemelik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da yaÅŸayan MÃ¼zeyyen Senar, 12 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ±nÄ±n evinden kaÃ§arak ÃœskÃ¼darâ€™da yaÅŸayan annesinin yanÄ±na gitti. Senar'Ä±n, 1931'de ÃœskÃ¼dar Musiki Cemiyeti'ne kaydÄ± yapÄ±lÄ±rken, Emin Ongan ve Necati Tokyayâ€™dan usul, nota, makam Ã¶ÄŸrendi.
Bir yÄ±l sonra Åžark Musiki Cemiyetiâ€™nde Hayriye Ã–rs ve Kemal Niyazi Beyâ€™den ders alan sanatÃ§Ä±, aynÄ± dÃ¶nemde Selahattin PÄ±nar, Yesari AsÄ±m Arsoy, Osman Nihat AkÄ±n, Lem'i AtlÄ± gibi bestekarlarla tanÄ±ÅŸtÄ± ve 1932 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Radyosu'na girdi.
ATATÃœRK'E ÅžARKILAR SÃ–YLEDÄ°
Senarâ€™Ä±n programÄ±nÄ± dinleyen, dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ gazinocularÄ±ndan Ä°brahim DerviÅŸzade, gazinonun 1933 yaz sezonunun yÄ±ldÄ±zlar programÄ±na MÃ¼zeyyen Senar'Ä± da aldÄ±. Senar, fasÄ±l deÄŸil solo programÄ± yapma ÅŸartÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ ve TÃ¼rk gazino tarihinde solistlik mÃ¼essesesini ilk baÅŸlatan mÃ¼zisyen oldu.
MÃ¼zeyyen Senar'Ä±n sanat kabiliyeti, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n de ilgisini Ã§ekti ve sanatÃ§Ä± birÃ§ok kez AtatÃ¼rk'Ã¼n huzurunda ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡ok geÃ§meden ilk taÅŸ plaÄŸÄ±nÄ± da Ã§Ä±karan Senar, Yesari AsÄ±m Arsoyâ€™un "Ãœmitlerim hep kÄ±rÄ±ldÄ±, yarim artÄ±k gelmeyecek" parÃ§asÄ±nÄ± kaydetti. Ä°stanbul'un birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ gazinosunda sahne alan Senar, 1941'de Ä°stanbul Radyosu'ndan ayrÄ±ldÄ±.
MÃ¼zeyyen Senar 1934â€™te ona tÃ¼rkÃ¼ler Ã¶ÄŸreten hocasÄ± Dr. Mahir KÃ¼rklÃ¼ ile niÅŸanlandÄ±ysa da evlilikleri gerÃ§ekleÅŸmedi. MÃ¼zeyyen Senar, 1935â€™te ona â€˜Senarâ€™ soyadÄ±nÄ± veren Ali Senarâ€™la, 1943â€™te ErcÃ¼ment IÅŸÄ±lâ€™la ve 1953â€™te Tevfik Hamza ile evlendi. Ä°lk evliliÄŸinden bir, ikinci evliliÄŸinden iki Ã§ocuÄŸu oldu. Ä°lk iki evliliÄŸi mutsuz geÃ§en sanatÃ§Ä±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Suudi Arabistan Sefiri Tevfik Hamza Bey'le mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼.
Ã–zellikle 1950â€™li yÄ±llarÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olan MÃ¼zeyyen Senar, sanat hayatÄ±na asÄ±l sahnede baÅŸladÄ±. Arap filmlerinin dublajÄ±nda MÃ¼nir Nurettin SelÃ§ukâ€™la birlikte ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi. Senar, Sadettin Kaynak'Ä±n ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± plaÄŸa okurken, "Kerem ile AslÄ±", "Kahveci GÃ¼zeli" gibi filmlerde de rol aldÄ±.
SON KONSERÄ°NÄ° 2006'DA VERDÄ°
O yÄ±llarda bir ilki de gerÃ§ekleÅŸtirerek, ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± konserini 1947'de Paris'te veren MÃ¼zeyyen Senar, konserin TÃ¼rk basÄ±nÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k yankÄ±sÄ± neticesinde yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. Son olarak sahne konserlerini 1983 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Bebek Gazinosu'nda veren Senar, son konserini ise 5 EylÃ¼l 2006'da Ä°stanbul'daki SepetÃ§iler KasrÄ±'nda verdi.
Senar'Ä±n, Sezen Aksu, Tarkan, NÃ¼khet Duru, Ajda Pekkan, Åžebnem Ferah, Kubat, Levent YÃ¼ksel ve kÄ±zÄ± Feraye ile dÃ¼et olarak yaptÄ±ÄŸÄ± "Bir Ã–mre Bedel" albÃ¼mÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.
HayatÄ± boyunca yaklaÅŸÄ±k 500 plak ve albÃ¼m yapan Senar, 1998'de Devlet SanatÃ§Ä±sÄ± unvanÄ±nÄ± aldÄ±.
Senar, 26 EylÃ¼l 2006'da Ä°zmirâ€™deki evinde fenalaÅŸarak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ± ve 2007'de Ä°stanbul DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilerek fizik tedavi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. DoktorlarÄ±n yapacak baÅŸka bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeleri Ã¼zerine kÄ±zÄ± tarafÄ±ndan Bodrumâ€™a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Senar, 8 Åžubat 2015'te tedavi iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ege Ãœniversitesi Hastanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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