Müzeyyen Senar Atatürk ile tanışmasını anlatmıştı: Gördüğümde bayılacaktım
Türk Sanat Müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar, ölüm yıl dönümünde büyük bir sevgi ve saygıyla anılıyor. Cumhuriyet'in divası olarak da bilinen Müzeyyen Senar, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmiş ve birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı okumuştu. İşte, Müzeyyen Senar’ın hayatına ilişkin bilgiler
Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918 tarihinda Bursa'da dünyaya geldi. Dönemin türkülerini henüz 6 yaşındayken hatasız söyleyen Senar, ailesiyle geçim sıkıntısı nedeniyle daha sonra İstanbul’a göç etti.
Bir süre kekemelik sıkıntısı da yaşayan Müzeyyen Senar, 12 yaşındayken babasının evinden kaçarak Üsküdar’da yaşayan annesinin yanına gitti. Senar’ın, 1931’de Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kaydı yapılırken, Emin Ongan ve Necati Tokyay’dan usul, nota, makam öğrendi.
Bir yıl sonra Şark Musiki Cemiyeti’nde Hayriye Örs ve Kemal Niyazi Bey’den ders alan sanatçı, aynı dönemde Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Osman Nihat Akın, Lem’i Atlı gibi bestekarlarla tanıştı ve 1932 yılında İstanbul Radyosu’na girdi.
Senar, Yesari Asım Arsoy’un “Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek” parçasını kaydetti. İstanbul’un birçok ünlü gazinosunda sahne alan Senar, 1941’de İstanbul Radyosu’ndan ayrıldı.
Müzeyyen Senar 1934’te ona türküler öğreten hocası Dr. Mahir Kürklü ile nişanlandıysa da evlilikleri gerçekleşmedi. Müzeyyen Senar, 1935’te ona ‘Senar’ soyadını veren Ali Senar’la, 1943’te Ercüment Işıl’la ve 1953’te Tevfik Hamza ile evlendi. İlk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden iki çocuğu oldu. İlk iki evliliği mutsuz geçen sanatçı, üçüncü kocası Suudi Arabistan Sefiri Tevfik Hamza Bey’le mutlu bir evlilik sürdü.
Özellikle 1950’li yılların en başarılı şarkıcısı olan Müzeyyen Senar, sanat hayatına asıl sahnede başladı. Arap filmlerinin dublajında Münir Nurettin Selçuk’la birlikte şarkı söyledi. Senar, Sadettin Kaynak’ın şarkılarını plağa okurken, “Kerem ile Aslı”, “Kahveci Güzeli” gibi filmlerde de rol aldı.
İlk yurtdışı konserini 1947’de Paris’te veren Müzeyyen Senar, konserin Türk basınındaki büyük yankısı neticesinde yurda dönüşünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Son olarak sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu’nda veren Senar, son konserini ise 5 Eylül 2006’da İstanbul’daki Sepetçiler Kasrı’nda verdi.
Senar’ın, Sezen Aksu, Tarkan, Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Şebnem Ferah, Kubat, Levent Yüksel ve kızı Feraye ile düet olarak yaptığı “Bir Ömre Bedel” albümü büyük ilgi gördü.
Hayatı boyunca yaklaşık 500 plak ve albüm yapan Senar, 1998’de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.
8 Şubat 2015’te tedavi için götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürre teşhisiyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan annesinin sabah 07.30 sıralarında vefat ettiğini ifade etti.
ATATÜRK İLE TANIŞMA HİKAYESİ
Son konserini 1938 yılı Haziran ayında Savarona Yatı'nda veren Müzeyyen Senar, Radi Dikici'nin kaleme aldığı Müzeyyen Senar Efsanesi 'O bir devdi, devirdi' adlı kitapta Atatürk ile ilk karşılaşmasını "Sanki bana bir asır gibi gelen yolculuktan sonra saraya vardık. Girdiğimde bu zamana kadar görmediğim ihtişam adeta gözlerimi kör etti. Daha da şaşkın olmuştum. Yaveri takip ettik. Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk'ü gördüm. Bir taraftan dizlerimin bağı çözülmüştü ama sanki uçuyor gibiydim. İçimden, 'Müzeyyen bu Atatürk ve onu görüyorsun. Rüya mıydı acaba? diyordum. Hayır değildi. Atatürk'ü gördüğümde bayılacaktım... Yüzüne bakamadım." diyerek anlatıyor. Müzeyyen Senar kitapta Atatürk'ün Rumeli türkülerinde kendisine eşlik ettiğini ve çok güzel zeybek oynadığını da belirtiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle