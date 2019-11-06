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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Müzelik müzayede

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Müzelik müzayede

Bir müze koleksiyonunu oluşturabilecek zenginlikte eserler Antik A.Ş. tarafından müzayedeye çıkarılıyor. Müzayedeyi yönetecek Olgaç Artam sanatseverleri galerilerine beklediklerini söylüyor.

ANTİK AŞ tarafından 16 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ‘En Değerliler’ başlıklı müzayedede Türk ve dünya sanatının önde gelen isimlerinin eserleri satışa sunulacak. Nejad Melih Devrim’den Fahrel Nissa Zeid’e, Erol Akyavaş’dan Burhan Doğançay’a, Eren Eyüboğlu’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ve Neş’e Erdok’a ait tablolar 1940’lardan günümüze çağdaş Türk sanatından önemli bir seçkiyi oluşturuyor. 

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında Nejad Melih Devrim’in 1940’lardan görkemli soyut çalışması yer alıyor. Sanatçının 1947 yılında yaptığı 112x160 cm ebatlarındaki ‘Chartres’ adlı eseri 950 bin lira açılış fiyatıyla müzayedede olacak. Ömer Uluç’un 165x210 cm ebatlarındaki 1988 tarihli ‘Figüratif Kompozisyon’unun açılış fiyatı ise 650 bin TL. Fikret Otyam’ın 175x305 cm ebatlarındaki büyük boyutlu ‘Köylü Kızlar’ tablosu 320 bin, Neş’e Erdok’un ‘Lodos’u 220 bin, Eren Eyüboğlu’nun ‘Pazaryeri’ ise 120 bin liradan başlayan fiyatlarla koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Müzayedede Anish Kapoor, Tracey Emin, Fernandez Armand, Yves Klein, Hans Hartung, Philippe Cognee, Jean-Francois Rauzier, Sohei Nishino, Laurence Jenkell ve Sarah Morris gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de yer alıyor.

ZİYARETE AÇIK

Müzayedeyi yönetecek Olgaç Artam eserlerin sadece koleksiyonerler değil bütün sanatseverler tarafından Antik Palace sergi salonlarında görülebileceğini söylüyor: “Bu koleksiyonları yakından görmek büyük bir keyif, kendinizi bir müzede hissediyorsunuz. Tüm sanatseverleri 16 Kasım tarihine kadar sergiyi gezmeye davet ediyoruz. Müzayedeler sayesinde özel koleksiyonlarda yer alan birçok eser toplumla paylaşılıyor. Kültür Bakanlığı denetiminde gerçekleşen Antik AŞ müzayedeleri koleksiyoncuların sahip oldukları eserleri değerlendirdikleri şeffaf bir satış ortamı sunmaktadır. Müzayedeler kültür varlıklarımızı yeni koleksiyoncu, kurum ve özel müzelerle buluşturarak gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Her eser kataloglanarak tarihsel bir kayıt olarak sanat arşivinde yerini almaktadır. Hedefimiz sanat ve kültüre olan ilgiyi çoğaltmak, uluslararası piyasalara açılarak Türk sanatını ve sanatçısını tanıtmak, koleksiyonculara en iyisini sunarken, sanatçıların eserlerinin de hak ettikleri değerlere ulaşmasına yardımcı olmaktır.”

 

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