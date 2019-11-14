Müzekart nedir? Müzekart nasıl çıkarılır?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerleri için Müzekart uygulamasını ziyaretçilere sunuyor. Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 70 TL. Peki, Müzekart nedir? Müzekart nasıl çıkarılır?
Müze Kart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
NOT: Müze Kart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise’de geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.
MÜZE KART NASIL ALINIR?
Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz etmek suretiyle kısa sürede Müzekartlarını alabilirler. Müzekart alabilmek için bir diğer yöntem ise online satış noktası. Tüm vatandaşlar, "www.muzekart.com" adresine istenen bilgileri (isim, soyisim, T.C kimlik no, mail adresi, cinsiyet ve fotoğraf) girerek kredi kartıyla Müzekart sahibi olabilirler. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderilir.
Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.
Müzekart kimlere ücretsiz?
- 18 yaşın üzerindeki öğrencilere,
- Engelli vatandaşlara,
- Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine,
- Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yükseköğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere,
- Öğrenci kimliği ibrazı şartı ile 30 lira olan Müzekart; 18 yaş altı öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz.
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