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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI İSTANBUL (DHA)
26.06.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Müzeden çalınmıştı, bulundu

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan bir tablo, Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şekilli buhurdanlık, 15.yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler’in bulunduğu 22 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbarları değerlendirerek tarihi eserleri satmak isteyen kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının elinde çeşitli parçalar olduğunu tespit ederek operasyon kararı aldı.

MÜZEDEN ÇALINTI TABLO

Ekipler 29 Mayıs’ta Şişli’de bir adrese yaptığı baskında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan ressam Feyhaman Duran’ın yaptığı Ortaköy manzaralı tablosunu buldu ve olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Müzeden çalınmıştı, bulundu
ALTIN YAZMALI KURAN-I KERİM'LER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri ikinci operasyonu ise Kadıköy’de bulunan bir iş yerine 21 Haziran’da düzenledi. Yapılan operasyonda Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şeklindeki buhurdanlık, İslami yazı karakterine sahip objeler, Roma dönemine ait 13 sikke, 15. yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler ele geçirildi. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim'ler arasında 15. yüzyılın şartlarında ebru sanatıyla yapılmış bir kapağı olması dikkat çekti. Operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Müzeden çalınmıştı, bulundu
3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlar kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli hakkında 2863 ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Müzeden çalınmıştı, bulundu

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