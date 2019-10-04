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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin Aydın
04.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Müzayede evlerine tarihi eser operasyonu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’un tarihi camilerinden çalınarak Nişantaşı’ndaki sosyetik müzayede evlerinde satılmaya çalışılan 6 hat levha, hilye ve 2 şamdan ele geçti. Müzayede evi sahibi 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıllarda tarihi camilerden çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, aylarca müzayede evlerinin katalogları incelendi. Yapılan incelemede 9 eserin tarihi camilerden çalınan eserler olduğu belirlendi. Aralarında Nişantaşı’ndaki müzayede evlerinin de bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Fatih Muhtesip İskender Cami, Hacı Hasan Cami, Soğan Ağa Cami, Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Cami, Ekmekçibaşı Ali Ağa Camiinden 2004 ve 2015 yılları arasında çalınan 6 hat levha, Fatih Zehkeri Kemal Camiinden 2005 yılında çalınan 2 şamdan ve hilye ele geçti. Hat levhaların hattatlarının Hattat İsmail, Hattat Ketebesiz, Hattat Hüseyin Hüsnü olduğu belirtildi. Şamdanların envanter numaralarının silinerek yeni numaralar verildiği de saptandı.

Müzayede evlerine tarihi eser operasyonu

Şişli, Beyoğlu, Beykoz’da gerçekleşen 5 farklı operasyonda, müzayede evi sahipleri S.K, H.G, T.U.G, Ö.G, M.Ö, M.G ve A.K hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Müzayede evlerine tarihi eser operasyonu

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçen eserlerin yapılacak işlemlerin ardından çalındıkları camilere teslim edileceği belirtildi.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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