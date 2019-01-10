Müzakereler bu hafta biter

TBMM’deki makamında önceki gün gazetecilerle sohbet eden Akşener, özetle şunları söyledi:

- (CHP ile güçbirliği çalışmaları) Sabitleşen illeri biliyorum. Müzakereler kapsamında önce 21 büyükşehir ilçeleri tartışıldı. İstanbul, Ankara, İzmir hariç; bu üç büyükşehiri en sona bıraktık. Biraz uzun sürdü çünkü ilçeler sistemi oluşturacak. O arada iller üzerinde karşılıklı olarak teklifler var, ‘Şu ile karşılık şurada sizi destekleyelim’ diye. Bu hafta içinde tamamlanır.

- (Adıyaman’ın Saadet Partisi’ne bırakılması ve Ahmet Faruk Ünsal’ın ortak aday gösterilmesi) Hayır, ‘Saadet Partisi’ne bırakıldı’ diye bir konuşma yok. Adıyaman CHP ile konuşulan iller arasında ancak ‘SP’ye bırakıldı’ şeklinde bir konuşma yok. Konuşulur, kabul edilir, reddedilir; o başka bir şey ama hiç konuşulmadı.

BİNALİ YILDIRIM YORUMU: YAKIŞMADI

- (Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığı sonrası Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesi) İstifa etmesi gerekir, o başka bir şey. Sayın Yıldırım başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı, şimdi TBMM Başkanı. Son derece tecrübeli bir insan. İstanbul’u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum. Tekrar geriye dönme işlemleri olmasın diye istifa etmiyor. Bizim kâtip üyemiz, Balıkesir adayımız İsmail Ok’a ‘İstifa et’ demedim ama ‘İstifa edeceğim, yerime de hemen birini belirleyin, ben Balıkesir’i alacağım’ diyor. İnanç başka bir şey. Kendisine yakışmadı.

Binali Bey, birçok şeyle ilgili olarak özlemi olmaması gereken bir insan. Uzaktan izlediğim kadarıyla Binali Bey, normal şartlarda böyle bir şeye tenezzül etmemesi gereken bir konumda. AK Parti, Sayın Erdoğan ve Binali Bey büyük ihtimal seçimle ilgili bir soru işareti yaşıyorlar ki tekrar seçme olmasın düşüncesiyle istifaya itiraz ediyorlar. Yüzde 100 emin olsalar bu tırmalanmaya müsaade etmezler. Önüne gelen laf söyleyecek. İnsani olarak baktığınızda böyle çemkirmelere tahammül etmemesi gereken bir tecrübe ve arka planı olan biri. Yani çok zor işi.

EKREM İMAMOĞLU SÜRPRİZ YAPABİLİR

İstanbul’un alınmasına yönelik bir soru işareti taşıdıklarını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu sürpriz yapabilir. ‘İstanbul’u Tayyip Bey ne yapar, ne eder alır’ gibi bir kanaat oluşturulmaya çalışılıyor. Ben tersini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu’nun genç ve belediyeciliği biliyor olması avantaj. Tayyip Bey’in arzu ettiği kutuplaşmanın dışında kalacak. Ailesinin merkez sağ geçmişi var. O kutuplaştırma diline katılmayacak geçmişi var. Alkışın şehvetine de heyecanına da kapılmayacak gibi görünüyor. ‘Ben işime bakayım’ diyen bir karakter. Binali Bey de kavgacı değil. Yani Cumhurbaşkanlığı’ndaki o heyecanlı alanı görmeyeceğiz diye düşünüyorum.”