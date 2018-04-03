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    Muvazzaf ne demek? Muvazzafın anlamı nedir?

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Muvazzaf kelimesi, birçok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Askeri okullara başvuru esnasında sık sık karşılaşılan muvazzaf söylemi, vatandaşların da sorguladığı konu oldu. Peki, muvazzaf ne demek ve ne anlama geliyor? İşte, vatandaşların merakkla araştırdığı bu kelime hakkında detaylı bilgiler

    Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelen Muvazzaf, Türk Dil Kurumu'na göre ise askerlik anlamı taşıyor. Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamına geliyor.

    Bu çerçevede Muvazzaf Subay, mesleği askerlik olan subay; Muvazzaf Hizmet ise Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi anlamı taşımaktadır.

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