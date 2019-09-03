Mutmain nedir? Mutmain olmak ne demek?
Arapça bir terim olan mutmain kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rad suresinin 28 inci ayetinde geçen mutmain kelimesine günlük hayatta nadirden olsa rastlamak mümkün. Peki, mutmain nedir? Mutmain olmak ne demek?
Arapça'dan gelen ve İslami bir terim olan mutmain, tatmin olmuş, doyuma ulaşmış, gönülden inanmış gibi anlamlara gelmektedir. Rad suresinin 28 inci ayeti kerimesine göre insanın kalbi ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur , doyuma ulaşır.
Rad 28:
Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb.
Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?
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