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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Mutlulukları sadece 6 gün sürdü... Acı tesadüf

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Mutlulukları sadece 6 gün sürdü... Acı tesadüf

16 yaşındaki Ebru, filmleri aratmayan acı bir tesadüfle karşı karşıya kaldı. Kan kanserini yendikten 6 gün sonra bu kez babası aynı hastalığa yakalandı. Acı haberi aldıktan sonra genç kızın hastalığı da nüksetti.

Aydın'da 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan Ebru Çelen, iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığın pençesinden kurtuldu ama sevinci uzun sürmedi.

EN ACI TESADÜF

Hastalık bu sefer genç kızın 42 yaşındaki babası Yılmaz Çelen'i yakaladı.
İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan genç kız, yeniden aynı hastalığın pençesine düştü. Talihsiz genç kız, babası ile aynı hastane odasında ilik nakli için bekliyor.

İki yıl önce ağzından kan gelmesiyle korku dolu günlerin başladığını söyleyen Ebru Çelen, "18 ay boyunca kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Çok zor günler geçirdim. Yoğun geçen tedavimin ardından, ailemin de vermiş olduğu moralle kanseri yendim. Büyük bir sevinç yaşarken, babam hastalandı. Hastaneye gittiğimizde benim gibi kan kanseri olduğunu öğrendik" dedi.

Yılmaz Çelen, kendisi aynı hastalığın pençesine düşünce bu sefer kızının en büyük destekçisi olduğunu söylerken, "Ebru ben hasta olunca, 'Kanseri ben yendim, sen de yeneceksin baba' diyerek bana destek olup sürekli moral verdi. Ama kanser olduğum için bana belli etmese de, o da yıkılmıştı. Bu süreçte çok üzülen kızımın kanseri iki ay sonra tekrarladı. Şimdi aynı odada yan yana yatıp iyileşmek için ilik nakli bekliyoruz" diye konuştu.

AYNI ODADA UYGUN DONÖR BEKLİYORLAR

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Acılı baba Yılmaz Çelen "Baba kız aynı odada yatarak beklemek, kızımın acı çektiğini görmek çok zor. Herkesten kan grubu ne olursa olsun kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" dedi. Ebru Çelen'in hasta olmadan önce eğitim gördüğü Bozdoğan Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinin yaptığı başvurularla Bozdoğan Kaymakamlığı'nın izniyle 12 Mayıs Pazar günü saat 16.00 ile 24.00 arasında kan ve kök hücre alımı yapılacak.

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