Mutluluk gözyaşları döktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında Tokat'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan 80 kursiyere belgelerinin verilmesi amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın önemli bir hizmet yaptıklarını vurgulayarak, "Sağ olsunlar, kursiyerlerimiz Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin mesajlarından o kadar etkilenmişler ki çok büyük istekle kurslara katıldılar. Geçmişte yapamadıklarını bugün yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi.

"BABAM BENİ 'NİŞANLISINA MEKTUP YAZAR' DİYE OKULA GÖNDERMEDİ"

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Gülizar Gülhan da babasının kendisini "Nişanlısına mektup yazar" düşüncesiyle okula göndermediğini belirterek, "Şimdi yazacağım. Kurstaki hocamızdan da Allah razı olsun. Oğlum beni getirdi, kayıt yaptırdı. Artık her yere gidebiliyorum." ifadesini kullandı.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan Sadık Karakuş ise okuryazarlık belgesi almaya hak kazandığı için ağladığını dile getirerek, kurslara öncülük edenlere teşekkür etti.

Törende kursiyerlere belgeleri Vali Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile vatandaşlar da katıldı.