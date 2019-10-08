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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriMutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı: Baba ben bir kızla tanıştım...
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08.10.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Mutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı: Baba ben bir kızla tanıştım...

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Mutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı: Baba ben bir kızla tanıştım...

Zonguldaklı Mustafa Kıyar için 23 yaşındaki evladından duyduğu “Baba ben bir kızla tanıştım” diye başlayan sözler, mutlu bir haberden ziyade korkunç bir hikayenin başlangıcı oldu. Bu sözlerin ardından İzmir'e gelen gencin cesedi 48 gün sonra Çeşme'de bir ağaca asılı bulundu. Üstelik gencin, ağaçta asılı halde bulunduğu urganı kendi elleriyle aldığı ortaya çıktı...

Zonguldak'tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gelen ve 48 gün sonra Çeşme'de ağaca asılı halde cesedi bulunan Mutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Talihsiz gencin intihar mı ettiği yoksa intihar süsü verilerek cinayete mi kurban gittiği tartışılırken, Kıyar'ın telefon kayıtlarını ve görüştüğü kişileri mercek altına alan İzmir polisi, talihsiz gencin Çeşme'ye taksi ile gittiğini, aracı bir marketin önünde durdurarak urgan ipi satın aldığını tespit etti.

"KAPAT TELEFONU!"

Kıyar'ın, ipi ne yapacağını soran taksi şoförüne de "Tatil için Çeşme'ye geldim. Bu iple kendime hamak yapacağım" dediği öğrenildi. İzmir'e geçen 11 Ağustos'ta sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan gelen ve ölümüyle Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına da konu olan Mutlu Kıyar'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Kastamonu Üniversitesi Elektrik Enerji Üretimi İletim ve Dağıtım bölümü mezunu olan Kıyar'ın İzmir'e gelirken telefonla Manisa'da yaşayan 19 yaşındaki T.D.'yi aradığı belirlendi. 23 yaşındaki Kıyar'ın T.D'ye 'Ben İzmir'e geliyorum. Seni görmek için sabırsızlanıyorum' dediği ancak genç kızın 'Kapat telefonu. Konuşmak istemiyorum' diye yanıt verdiği öğrenildi. Kıyar'ın beklenmedik bu cevap üzerine büyük moral bozukluğu yaşadığı ve tatil beldesi Çeşme'ye gitmeye karar verdiği ortaya çıktı.

AĞRI KESİCİ ALMAK İÇİN TAKSİYİ DURDURMUŞ

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Kıyar'ın Çeşme'ye gitmek için bir taksiye binerken T.D'ye hediye aldığı fincan takımını ve bilekliği attıktan sonra şoföre başının ağrıdığını söyleyerek eczaneden ağrı kesici aldığı tespit edildi. Sonra başka taksiye binen Kıyar'ın, bu kez bir marketten urgan ipi satın aldığı ve taksi şoförüne "Tatil için Çeşme'ye geldim. Bu iple kendime hamak yapacağım" dediği ortaya çıktı.

Kıyar, ardında herhangi bir not bırakmamıştı.

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