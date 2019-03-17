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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/MANİSA
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mutlaka sandığa gidiniz

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Mutlaka sandığa gidiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hangi partiyi seçerseniz seçiniz. Ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir. Mutlaka seçiminizi yapınız” dedi.

Bahçeli, Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

SANKİ TUTSAK ALINMIŞ

“CHP-HDP-İP-SP-ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk’ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar. İp başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış. Sanki aklı ve vicdanı sökülüp atılmış. CHP’ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir. HDP’li teröristler Kürdistan diyor, isimleri beş harften oluşan üçlü çeteden çıt çıkmıyor.

Kılıçdaroğlu, YPG’ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil. PYD/YPG’yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak? Buna nasıl cüret edebilecek? Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP; bizim milliyetçiliğimizi batının zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar. Gelin görün ki, Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor. Hangi partiyi seçerseniz seçiniz. Ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir. Mutlaka seçiminizi yapınız. Manisa’nın ve kendinizin gelecekteki yerinizi belirleyiniz. Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP’ye, İP’e, HDP’ye, SP’ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız, onlara saygı duyarız. İnsanımızı Alevi-Sünni diye ayırmayız. Köklere, kökenlere göre bölmeyiz. ‘Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım’ diyen vatan evladı, çekinme, zaman geçiyor, bir ve birlikte olalım, Türkiye’nin kurtuluşu için ‘cumhur ittifakı’nda buluşalım.” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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