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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mutlaka sandığa gidilmeli

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Mutlaka sandığa gidilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma programında “Her vatandaşımızın, İstanbul’a dikkat ederek orada tanıdığı kimi varsa uyararak, mutlaka sandığa gitmelerinde yüzde 100’e yaklaşan bir katılımla millet iradesini ortaya koymalarında yarar vardır” dedi.

Bahçeli, özetle şunları söyledi: “İstanbul büyükşehir belediye başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin çok daha ötesinde bir anlam kazanmıştır. İstanbul’da seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızın, bayram münasebetiyle Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, 21 Haziran’da İstanbul’da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran’da sandığa giderek bugüne kadar tartışmalara son verecek, Avrupa’yı Amerika’yı şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.

İstanbul seçimi, Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunun neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların çaba gösterdikleri bir seçim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde A partisini B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır, bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Türkiye’nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır.

YILDIZLAŞTIRILAN ŞAHISLAR

İki tane aday televizyonlarda görüşme ihtiyaçlarını belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir taraftaysa sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak, herkes bunu görmelidir.”

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