Mutlaka sandığa gidilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma programında “Her vatandaşımızın, İstanbul’a dikkat ederek orada tanıdığı kimi varsa uyararak, mutlaka sandığa gitmelerinde yüzde 100’e yaklaşan bir katılımla millet iradesini ortaya koymalarında yarar vardır” dedi.
Bahçeli, özetle şunları söyledi: “İstanbul büyükşehir belediye başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin çok daha ötesinde bir anlam kazanmıştır. İstanbul’da seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızın, bayram münasebetiyle Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, 21 Haziran’da İstanbul’da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran’da sandığa giderek bugüne kadar tartışmalara son verecek, Avrupa’yı Amerika’yı şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.
İstanbul seçimi, Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunun neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların çaba gösterdikleri bir seçim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde A partisini B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır, bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Türkiye’nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır.
YILDIZLAŞTIRILAN ŞAHISLAR
İki tane aday televizyonlarda görüşme ihtiyaçlarını belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir taraftaysa sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak, herkes bunu görmelidir.”
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