Bursa'dan müthiş görüntüler! Beyzanur ve 6 leyleği…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'dan müthiş görüntüler! Beyzanur ve 6 leyleği…
GeriGündem Bursa'dan müthiş görüntüler! Beyzanur ve 6 leyleği…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
20.08.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Bursa'dan müthiş görüntüler! Beyzanur ve 6 leyleği…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'nın leylek köyünde Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesinden sonra 12 yaşındaki Beyzanur'un evlerin terasına çağırdığı 6 leyleği elleriyle beslemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

7
  • Beyzanurla 6 leyleğin müthiş dostluğu
  • Beyzanurla 6 leyleğin müthiş dostluğu
  • Beyzanurla 6 leyleğin müthiş dostluğu
  • Beyzanurla 6 leyleğin müthiş dostluğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü yine bir dostluk öyküsü ile adından söz ettiriyor. Yaren Leylek ile balığa çıkan Adem Amca’nın hikayesi Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da çok konuşulmuştu. Bu kez Beyzanur Çakıl, evinin terasına çağırdığı 6 leyleği elleriyle besliyor. Balık keyfi yapan sevimli leylekler ise göç öncesi misafirliklerinin son günlerini yaşıyorlar.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölünün kıyısında, içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra köy sakinlerinin doğa ile olan diyaloğu uzun yıllar konuşulacak.

Eskikarağaç Köyünde yaşayan 12 Yaşındaki Beyzanur Çakıl evlerinin bitişiğindeki yuvada bulunan leylekleri her akşamüstü eliyle besliyor. Babasının eve getirdiği balıklardan ayırdıkları ile leyleklerin karnını doyuran Beyzanur, terasa her çıkışında leylekler etrafında bitiyor. Beyzanur’un kendilerine seslenmesi ile elindeki balığı gören leylekler terasın duvarlarına konarak Beyza'nın elinden balık yiyor.

Leylek dostu bir köyde yaşadığı için çok şanslı olduğunu belirten Beyzanur ‘’Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar terasa. Beni tanıyorlar ve sadece bana geliyorlar. Bu onların güvenliği içinde önemli. Bir yabani hayvanın dostluğunu kazanmak çok güzel bir şey’’ dedi.

BEYZA’NIN DOĞADA YAŞAYAN 6 LEYLEĞİ

Balıkçılıkla uğraşan bir ailenin kızı olan Beyzanur, babasından getirdiği balıklardan her seferinde leyleklerine ayırıp onları özellikle besliyor. Yavru döneminde leylek ailesine yardımcı olmak için bunu yaptığını belirterek ‘’Artık Uluabat Gölünde de eskisi gibi balık olmadığını söylüyor babamlar. Bende leyleklerin bu durumdan etkilenmemesi için onlara destek oluyorum. Leyleklerimi çok seviyorum’’ dedi.

İnsan doğa ilişkisini fotoğraflarla kamuoyuyla paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de ‘’Gün geçmiyor ki bu köy insan ve doğa ilişkisi ile milyonları kendine hayran bırakmasın. Daha önce Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi bu köyden çıkmış ve fotoğrafları ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut kazanmıştı. Belki de Adem Amca’dan etkilendi, belki de belediye tarafından sahiplendirilen yuva sonrası aidiyet duygusu ile bu işe kalkıştı Beyzanur. En nihayetinde göldeki balık azalmasından leyleklerin etkilenmemesi için evlerine gelen balıklardan leyleklerin payını ayırıyor hep. Beyza çatıya çıktı mı leylekler yan evlerin çatılarına konarak Beyza’yı takip ediyorlar. Bu anı fotoğraflamak çok sıradışı bir andı’’ dedi.

Karacabey Belediyesi geçen yıl köyde başlattığı örnek uygulama ile tüm leylek yuvalarını köyün küçük çocuklarına sahiplendirerek çocuk doğa ilişkisini ve aitlik duygusunu küçük yaşta aşılamayı hedeflemişti. Bu kapsamda Belediye ekipleri her yuvanın altına dikkat edilmesi gerekenleri yazarken yuvaya sahip çıkan çocukların isimlerini bu plakalara yazmıştı. Belediye Başkanı Ali Özkan da uygulama sonrası köye gelerek yuvalara sahip çıkan çocukları tebrik etmiş ve çeşitli hediyelerle köyün tüm çocuklarını ödüllendirmişti. Bu gelişmeler karşısında bir çocuğun yuvayla olan ilişkisinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ‘’Çocuklarımız için, çevre bilinci için attığımız tohumların yeşerdiğini görmek ne güzel’’ açıklamasında bulundu.

ADEM AMCA VE YAREN LEYLEK HİKAYESİ DE BU KÖYDE HAYAT BULMUŞTU

Bir balıkçı ile leyleğin 8 yıllık dostluğunun baş kahramanları Adem Amca ve Yaren Leylek de her bahar bu köyde bir araya geliyorlar. Her sabah balıkçı Adem’le birlikte balığa çıkan Yaren Leylek ikilisi görenleri kıskandıran bir dostluk yaşıyor. Sonbaharda diğer leyleklerle olduğu gibi Afrika'ya göç eden Yaren Leylek 6 ay sonra baharda yeniden geliyor ve geldiğinde Adem Amcayı unutmayarak yeniden kayığına konuyor.

Türkiyenin konuştuğu ikiliye yeni üye İnanılmaz hikaye...
Türkiye'nin konuştuğu ikiliye yeni üye! İnanılmaz hikaye...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzmir'deki yangın 3. gününde! Gözyaşlarıyla izlediler
Yargı reformu meclis yolunda... Cezada pazarlık modeli
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
Yine bir trafik cinayeti... Yine sürücü serbest! İnsan hayatı bu kadar ucuz mu!