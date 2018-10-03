'Mutfakta kriz değil yangın var'

EN BÜYÜK ARZUM

“Türkiye’nin neresinde yaşarsa yasasın herkesin mutlu olduğu bir Türkiye, herkesin huzur içinde yaşadığı, karnının doyduğu, alınterinin karşılığını aldığı bir Türkiye. En büyük arzum bu benim. Ben saraylara meraklı birisi değilim, saraylarda oturmuyorum, oturmayacağım da. Halk gibi evimde oturacağım, huzur içinde çoluk çocuğum ile oturacağım. Bunu arzuluyorum. Çünkü biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz halktan yanayız ve halk gibi yaşamak isteriz. Halkın arasında halk gibi gezmek isteriz. Ben 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmem. Birisi geziyorsa o halkın Cumhurbaşkanı olamaz zaten. Kendi halkından, milletinden korkan bir insan, bir yönetici olabilir mi? Halkın arasına girmesi, oturup konuşması, derdini dinlemesi, çayını kahvesini içmesi lazım. Kışlık saray yetmeyecek bir de yazlık sarayın olacak, yazlık sarayın yetmeyecek bir de uçan sarayın olacak. Peki halk nerede yaşıyor? Biz de halk olarak hep beraber yaşıyoruz.



FATURASI MİLLETE ÇIKIYOR

Bakın bugün enflasyon rakamı açıklandı. Bir aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon fiyat artışıdır doğru ama ‘Bütün zamların faturasını millet ödeyecek’ demektir. Enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir. Dolar artmışsa sanayici o malı alır üzerine kârını ilave eder. Maliyetini yapar verir toptancıya. Toptancı üzerine kârını ekler, götürür esnafa verir. Esnaf üzerine kârını ekler size satar. Yani kimse zarar etmez orada. Kim zarar eder, faturayı kim öder? En son alıcı olan öder. Kim o? Sizlersiniz, yani vatandaşlar. Yani enflasyonun da bütün zamların da faturası millete çıkıyor.



‘KRİZ MIRİZ YOK’ DİYORLAR

Şimdi oturup bize ‘Efendim, kriz mıriz yok’ diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Bir de sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar var. Bunlar mesela dolar bazında ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar bazında alıyorlar ve dolar çıktıkça onlar kazanıyorlar. Onlarda kriz var mı, kriz yok.



Sizin mutfağınızda kriz var mı? İşte sorun bu. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın. Önümüzde yerel seçimler var, o yerel seçimlere hep beraber çalışacağız ve uğraşacağız.”



SİZLER GİBİ YAŞAYACAĞIM

Ülkeyi bu hale getirdiler 16 yılda. Şimdi ekonomide kriz çıkınca bunu dış güçler yaptı dediler. Hangi dış güçler? Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi yönetiyor? Dış güçler yönetiyorsa senin sarayda ne işin var, senin koltuklarda ne işin var? Çekil o zaman dış güçlerle biz hesaplaşırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dış güçlerle nasıl mücadele ettiyse, aynı mücadeleyi yaparız. Ben size namus sözü veriyorum, saraylarda oturmayacağım, halkın arasında oturacağım, sizler gibi yaşayacağım. Allahın izniyle sadece yerel yönetimlerde değil, bütün Türkiye’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.