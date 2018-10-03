'Mutfakta kriz değil yangın var'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Mutfakta kriz değil yangın var'
GeriGündem 'Mutfakta kriz değil yangın var'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Mehmet ANDAÇ / DHA
03.10.2018 - 23:39, Son Güncelleme:

'Mutfakta kriz değil yangın var'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Mutfakta kriz değil yangın var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Enflasyonun da, bütün zamların da faturası millete çıkıyor. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın” dedi. Kılıçdaroğlu, dün Çanakkale’de Altın Yıllar Yaşam Merkezi’ndeki yaşlılar ile Atam Kreş ve Çocuk Merkezi’ndeki çocukları ziyaretinin ardından, Biga’da katıldığı toplu açılış töreninde şunları söyledi:

EN BÜYÜK ARZUM
“Türkiye’nin neresinde yaşarsa yasasın herkesin mutlu olduğu bir Türkiye, herkesin huzur içinde yaşadığı, karnının doyduğu, alınterinin karşılığını aldığı bir Türkiye. En büyük arzum bu benim. Ben saraylara meraklı birisi değilim, saraylarda oturmuyorum, oturmayacağım da. Halk gibi evimde oturacağım, huzur içinde çoluk çocuğum ile oturacağım. Bunu arzuluyorum. Çünkü biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz halktan yanayız ve halk gibi yaşamak isteriz. Halkın arasında halk gibi gezmek isteriz. Ben 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmem. Birisi geziyorsa o halkın Cumhurbaşkanı olamaz zaten. Kendi halkından, milletinden korkan bir insan, bir yönetici olabilir mi? Halkın arasına girmesi, oturup konuşması, derdini dinlemesi, çayını kahvesini içmesi lazım. Kışlık saray yetmeyecek bir de yazlık sarayın olacak, yazlık sarayın yetmeyecek bir de uçan sarayın olacak. Peki halk nerede yaşıyor? Biz de halk olarak hep beraber yaşıyoruz.

FATURASI MİLLETE ÇIKIYOR
Bakın bugün enflasyon rakamı açıklandı. Bir aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon fiyat artışıdır doğru ama ‘Bütün zamların faturasını millet ödeyecek’ demektir. Enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir. Dolar artmışsa sanayici o malı alır üzerine kârını ilave eder. Maliyetini yapar verir toptancıya. Toptancı üzerine kârını ekler, götürür esnafa verir. Esnaf üzerine kârını ekler size satar. Yani kimse zarar etmez orada. Kim zarar eder, faturayı kim öder? En son alıcı olan öder. Kim o? Sizlersiniz, yani vatandaşlar. Yani enflasyonun da bütün zamların da faturası millete çıkıyor.

‘KRİZ MIRİZ YOK’ DİYORLAR
Şimdi oturup bize ‘Efendim, kriz mıriz yok’ diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Bir de sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar var. Bunlar mesela dolar bazında ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar bazında alıyorlar ve dolar çıktıkça onlar kazanıyorlar. Onlarda kriz var mı, kriz yok.

Sizin mutfağınızda kriz var mı? İşte sorun bu. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın. Önümüzde yerel seçimler var, o yerel seçimlere hep beraber çalışacağız ve uğraşacağız.”  

SİZLER GİBİ YAŞAYACAĞIM
Ülkeyi bu hale getirdiler 16 yılda. Şimdi ekonomide kriz çıkınca bunu dış güçler yaptı dediler. Hangi dış güçler? Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi yönetiyor? Dış güçler yönetiyorsa senin sarayda ne işin var, senin koltuklarda ne işin var? Çekil o zaman dış güçlerle biz hesaplaşırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dış güçlerle nasıl mücadele ettiyse, aynı mücadeleyi yaparız. Ben size namus sözü veriyorum, saraylarda oturmayacağım, halkın arasında oturacağım, sizler gibi yaşayacağım. Allahın izniyle sadece yerel yönetimlerde değil, bütün Türkiye’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan'dan akademi dünyasına: İlk 500 için biraz daha gayret

Suudi gazeteci konsoloslukta sır oldu

ABD'ye: Bu anlayış dünyaya barış getirebilir mi?

Hollanda ile yeni dönem