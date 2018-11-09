Yer Konya... Bir anda alevlere teslim oldu
Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara yolundaki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın bir bölümünü etkisi altına aldı.
"AİRBUS A300"
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A300" tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı.
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