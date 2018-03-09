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    Müteahhitlik belgesi nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 14:37 | Son Güncelleme:

    2018 Müteahhitlik belgesi alma Müteahhit olmak isteyen vatandaşların sahip olması gereken bir belge olan müteahhitlik belgesi, inşaat sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan biri oldu.  Peki, müteahhitlik belgesi nereden ve nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi alma şartları neler? Kimler müteahhitlik belgesi almak için başvuru yapabilir?

    İnşaat ve tesisat işlerinde yapım işini üstlenen müteahhitlerin, 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelik sonrası müteahhitlik belgesi almaları zorunlu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen belge ile birlikte ülkemizde faaliyet gösteren müteahhitler kayıt altına alınmış oldu. İşte müteahhitlik belgesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları.

    MÜTEAHHİTLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

    Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası alınabilmesi için izlenmesi gereken prosedürler şöyle:İlk etapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Kuruma, belgeyi istediğinize dair bir dilekçe yazmalı ve yapı müteahhidi yetki belgesi başvuru formunu doldurmalısınız. Başvuru yaparken, kayıtlı olunan ticari ya da sanayi odadan müracaat yılına ait oda sicil kaydı da alınmalıdır. Başvuru esnasında vergi levhası fotokopisi de getirilmeli ve başvuru için istenen paranın ödendiğine dair dekontla birlikte başvuruların yapılması gerekmektedir.

    MÜTEAHHİTLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

    Müteahhitlik belgesi Bakanlığın İl Müdürlükleri tarafından başvurular incelendikten sonra verilmektedir. İnceleme sürecinde başvuru yapan kişinin belgeyi almaya engel bir durumu olup olmadığı kurum tarafından detaylı bir şekilde araştırılır.

    MÜTEAHHİTLİK BELGESİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Müteahhitlik belgesi almak isteyen kişiler, Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) dekontunun aslı ile birlikte başvuru yapmalıdır.

    MÜTEAHHİTLİK BELGESİ NASIL SORGULANIR?
    Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulamak için http://yambis.csb.gov.tr/ adresine giriş yapılmasının ardından açılan YAMBİS sayfasındaki Vatandaş bölümünden TC. Kimlik numarası veya Vergi numarası ile sorgulama yapıldığında Müteahhitlik Yetki Belgesi olup olmadığı öğrenilebilir.
     

     

    Etiketler: SeoHaber , Müteahhitlik belgesi , İnşaat ve tesisat , gündem
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