Müşteri-UBER atışması: Araçtan fırlatıp tekmeledi

ATATÜRK Havalimanı yolunda bindiği Uber aracının şoförü tarafından darp edildiği iddia edilen Birgül Ekinci o gün yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

“İstinye’deki evimize Uber araç çağırdım. Normalde de Atatürk Havalimanı’na giderken Uber araç çağırırım. Genellikle 90 ile 120 lira arası bir fiyat tutar. O gün de fiyatta 100 lira gibi bir ücret görünüyordu. Araca bindim ve yola çıktık. Mesafe ne kadar sürecek diye ve trafik durumuna bakmak için tekrar Uber sistemine girdim. Burada ücretin 220 lira olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Şoförden aracı durdurmasını istedim ve sistemi kapatmasını söyledim. Şoför de bana ‘yola çıktıklarını, seyahati iptal edemeyeceğini’ söyledi. ‘Ben sizi indirsem de para karttan kesilecek’ dedi. Ben çılgına döndüm. Polis çağıracağımı söyledim. Ben hem kendime kesilen cezayı kabul ettiğimi, hem de 220 lira vereceğimi söyledim. Ancak aracı şikâyet edecektim. Polisi aradım, bulunduğumuz noktayı söyledim. Bu arada araç şoförü de bana sert konuşmaya başladı. Havalimanı bağlantı yoluna girdiğimizde aracı sağa çekti. Şoför de polisi arayarak benden şikâyetçi oldu. Yolda durduğumuz sırada kızım uçağa geç kalmasın diye taksi durdurduk. Şoföre ‘Ben inmeyeceğim, polis gelene kadar burada bekleyeceğim’ dedim. Kızım da taksiye binmeye hazırlanıyordu. Bu sırada Uber şoförü yanıma geldi, beni kolumdan tutup araçtan fırlattı. Ben yere düşüp yüzümü demir bariyerlere vurdum. Yerdeyken beni tekmeledi, üzerime bastı. Göğsüme tekme attı, ayağının izi çıktı. Yüzüm demire çarptığı için burnum kırıldı.

Dudağım patladı, yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Ben yerde kendime gelemeden Uber şoförü oradan kaçtı. Polis geldiğinde kızımı uçağa yetiştirdi. Beni de hastaneye götürdü. Darp raporu alıp, şikâyetçi oldum. Uber daha sonra sistemden bana 220 lira parayı geri göndermiş. Yaşadıklarımdan sonra bunun bir anlamı yok.”

‘BAYAN ŞAHSIN AYAĞI TAKILDI’

UBER şoförü M.Ü.’nün (24) polis karakolunda verdiği ifade ortaya çıktı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Uber şoförü ifadesinde özetle şunları söyledi: “Neden 220 lira tuttuğunu sordu. Ben de uygun bir dille ‘ücret hakkında herhangi bir bilgimin olmadığını ve yapacak bir şeyimin olmadığını’ söyledim. Bunun üzerine şahıs bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben bayan şahsa hiçbir şekilde karşılık vermeyerek, yoluma devam ettim. Ancak bayan şahıs hakaretlerine devam edince, isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir Uber aracı ya da ticari taksi çağırabileceğimi söyledim. Basın ekspres yolu havalimanı istikametinde bayan şahsın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer bayan şahıs araçtan inerek taksi çağırdı. Birgül isimli şahıs da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim.”

MESLEKTAŞLARINDAN SUÇ DUYURUSU

AMERİKAN uluslararası ulaşım şirketi Uber ile taksiciler arasında yaşanan gerginliğin ardından 12 Mart 2018’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu hakkında, İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk ve Taksi Şoförleri Platform Başkanı Zafer İpek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, “Yaptığı açıklamalar ile tüm topluma, TBMM’ye ve mahkemelere karşı bir takım tehditlerde ve tahrikte bulunmuş, temsilcisi olduğu taksici esnafını suç işlemeye, kanunlara uymamaya tahrik etmiştir” denildi. Eyüp Aksu, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, “Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Fakat eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa, eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar, taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar, namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir” demişti. (Yunus Emre AYDIN / İSTANBUL)