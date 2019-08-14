Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması
Suriye'nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna denk gelen hatta ‘güvenli bölge’ kurulması ve müşterek harekât merkezi oluşturulması için Türk ve ABD’li subaylar arasında kapsamlı görüşmeler ve incelemelere başlandı. Dünkü görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Önceki gün Şanlıurfa’ya gelen 6 Amerikalı askeri yetkili, 11 kişilik Türk askeri heyetiyle Akçakale’de buluştu. Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığı’nda yapılan görüşmelerde ‘müşterek harekât merkezi’nin nerede kurulacağı, komuta yapısının ve irtibat ağının nasıl oluşturulacağı gibi teknik konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantının yapıldığı Akçakale’nin hemen karşısında, terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’deki sınır hattındaki önemli karargâhlarından birinin olduğu Tel Abyad bulunuyor.
Türk heyetinin, terör örgütünün sınır hattında 30-40 kilometre derinlikte değişik tahkimatlar ile mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzakladıkları alanlarla ilgili ABD’li yetkililere, öncelikli imha edilmesi gereken yerlere ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre, sınır hattında Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin hızla uygulanması gerekiyor. Bunun için ABD’nin terör örgütünün sınır hattından çekilmesini ve mevzi, tünel, bariyer gibi tüm tahkimatların imha edilmesini sağlamada etkin rol üstlenmesi bekleniyor.
BARIŞ KORİDORU
TSK, sınır hattında en fazla yığınağı Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’a yapmıştı. Türkiye’nin, ileride yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyeliler yerleştireceği için “barış koridoru” olarak adlandırdığı güvenli bölgenin tesisi için TSK’nın bu üç noktadan zırhlı birliklerle Suriye’ye giriş yapması planlanıyor.
ŞANLIURFA’DA KURULACAK
MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ayrıntıya girilmeden ‘müşterek harekât merkezi’nin Şanlıurfa’da kurulacağı bildirildi. Altyapı çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada şu satırlara yer verildi:
“Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, Şanlıurfa’da kurulacak ‘müşterek harekât merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li altı kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. ‘Müşterek harekât merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.” Askeri uzmanlar, bakanlık açıklamasında belirtilen “fonksiyonların tesisi” ifadesiyle, harekât merkezinin kurulumu ve bu merkeze bağlı, gerektiğinde devriyeye de çıkacak birliklerin oluşturulması ve koordinasyonuyla ilgili bazı teknik çalışmaların kastedildiği bilgisini verdi.
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