Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMüşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması
GeriGündem Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN/ANKARA
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması

Suriye'nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna denk gelen hatta ‘güvenli bölge’ kurulması ve müşterek harekât merkezi oluşturulması için Türk ve ABD’li subaylar arasında kapsamlı görüşmeler ve incelemelere başlandı. Dünkü görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Önceki gün Şanlıurfa’ya gelen 6 Amerikalı askeri yetkili, 11 kişilik Türk askeri heyetiyle Akçakale’de buluştu. Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığı’nda yapılan görüşmelerde ‘müşterek harekât merkezi’nin nerede kurulacağı, komuta yapısının ve irtibat ağının nasıl oluşturulacağı gibi teknik konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantının yapıldığı Akçakale’nin hemen karşısında, terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’deki sınır hattındaki önemli karargâhlarından birinin olduğu Tel Abyad bulunuyor.

Türk heyetinin, terör örgütünün sınır hattında 30-40 kilometre derinlikte değişik tahkimatlar ile mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzakladıkları alanlarla ilgili ABD’li yetkililere, öncelikli imha edilmesi gereken yerlere ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre, sınır hattında Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin hızla uygulanması gerekiyor. Bunun için ABD’nin terör örgütünün sınır hattından çekilmesini ve mevzi, tünel, bariyer gibi tüm tahkimatların imha edilmesini sağlamada etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

BARIŞ KORİDORU

TSK, sınır hattında en fazla yığınağı Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’a yapmıştı. Türkiye’nin, ileride yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyeliler yerleştireceği için “barış koridoru” olarak adlandırdığı güvenli bölgenin tesisi için TSK’nın bu üç noktadan zırhlı birliklerle Suriye’ye giriş yapması planlanıyor.

Müşterek Harekât Merkezi için ‘11+6’ teması

ŞANLIURFA’DA KURULACAK

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ayrıntıya girilmeden ‘müşterek harekât merkezi’nin Şanlıurfa’da kurulacağı bildirildi. Altyapı çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, Şanlıurfa’da kurulacak ‘müşterek harekât merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li altı kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. ‘Müşterek harekât merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.” Askeri uzmanlar, bakanlık açıklamasında belirtilen “fonksiyonların tesisi” ifadesiyle, harekât merkezinin kurulumu ve bu merkeze bağlı, gerektiğinde devriyeye de çıkacak birliklerin oluşturulması ve koordinasyonuyla ilgili bazı teknik çalışmaların kastedildiği bilgisini verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Silahlar yola saçıldı... Gerçek ortaya çıktı
Drift yapmasını engellemeye çalışmıştı... Felaketle sonuçlandı
Eskişehir’de orman yangını
Kahreden haber! Abisinin boğulduğu haberini alır almaz kendini göle attı