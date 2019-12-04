Müşteki Sanık ne demek? Müşteki nedir? Müşteki TDK sözlük anlamı
Müşteki Sanık terimi, genel olarak hukuki terim anlamında kullanılmaktadır. Mahkemelerde ve zabıtlarda karşılaşılan Müşteki kelimesinin anlamı, TDK'nın sözlüğünde de yer almıştır. Peki, Müşteki Sanık ne demek? İşte, Müşteki kelimesinin anlamı ve Müşteki Sanık hakkında bazı bilgiler
Müşteki sözcüğü bulunduğu halden yakınan kimse için kullanılmaktadır.
Bir sıfat olan bu sözcük, aynı zamanda bir hukuk terimi olarak da kullanılır. Herhangi bir suçla mahkemeye çıkarılan kimsenin, kendisinin de şikayetçi olması halidir. Bu kimsenin müşteki sanık olabilmesi için haklı sebeplerinin bulunması gerekir. Aksi halde yalnızca sanık olarak yargılanması gerekir.
Müşteki sanık olabilmek için bu kimsenin mağdur edilmesi gerekir. Örneğin bir kavga olayını ele alalım. Sanık olarak mahkemeye çıkarılan kimse, kavga olayında ağır tahrik edilmiş ise, müşteki sanık olabilir.
Söz konusu kişinin kavgaya karışma nedeni, kendisine yapılan ağır hakaret olabilir. Veya yapılan bir tehdit, saldırıcı sonucu kavgaya karışmıştır. Bu durumda elinde haklı sebepleri olacağından müşteki sanık olabilir.
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