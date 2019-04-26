Müşteki olarak ifade verdiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde bir grup tarafından linç girişimine ilişkin bazı partililer ve CHP’li milletvekillerinin müşteki olarak ifadesi alındı. CHP’lilerin soruşturmayı yürüten Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadeleri özetle şöyle:
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Cenazeyi taşıyan top arabası geçtikten sonra olayların büyüyeceği düşüncesiyle makam araçlarına doğru yürümeye başladık. Etraftan birçok şahıs tarafından fiili saldırı yapılırken aynı zamanda küfürler, tehditler, oldu. Güvenlik görevlilerinin gelip bizi alandan çıkartacağını bekliyorduk. Öldürüleceğimizden, genel başkanımızı korumayacağımızdan dolayı çok büyük bir korku içinde kaldım. Yarım saatin sonlarına doğru gücümüzün tükendiğini hissettik ve patika yola saparak sığınabileceğimiz bir ev aradık.
OSMAN BALKONA ÇIKMAYA ÇALIŞTI
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut: Elinde keser ve demir çubuk bulunan bir şahıs genel başkanın bulunduğu evin girişinin üzerindeki balkon gibi bir yapıya tırmandı. Ancak yanımızda bulunan güvenlik güçleri indirdi. Daha önce genel başkanımıza yumruk atan Osman Sarıgün isimli şahıs elindeki bir demir parçası ile evin yanına geldi ve aynı balkona çıkmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlisi uzaklaştırdı. 1.5 saat kadar evin etrafı kuşatılmış vaziyette bekledik. Daha sonra da getirilen bir zırhlı araca genel başkanımızı bindirdik.
CHP üyesi Mustafa Yavuz: Yumruklarla, tekmelerle genel başkana vurmaya çalışıyorlardı. 30-35 yaşlarında bir şahsın elinde çakı-bıçak benzeri bir şey gördüm ve anında şahsın eline vurarak bıçağı düşürdüm.”
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