Müşteki ile şüpheli yer değiştirdi
Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya hazırladığı “Şemdinli iddianamesi” nedeniyle geçen eylül ayında, “Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği, görevi kötüye kullanma, iftira, iftira nedeniyle mağdurun hürriyeti bağlayıcı ceza almasına neden olma” suçlarından dava açtığı ortaya çıktı.
Erciş Savcılığı iddianamesinde, Sarıkaya’nın “Şemdinli iddianamesinde” eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt için delil uydurduğu iddia edildi. İddianamede, o dönem Sarıkaya’nın “şüpheli” olarak tarif ettiği Büyükanıt için bu kez “müşteki” ifadesi kullanıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle