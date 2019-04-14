Mustafa Sönmez gözaltına alındı
İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez’in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Sönmez, burada nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle