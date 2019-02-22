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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Mustafa Şentop kimdir?

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Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, AK Parti'nin 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde görev almaktadır. Halihazırda TBMM Başkanvekili olarak görev alan Mustafa Şentop, 2012-2015 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Peki, Mustafa Şentop kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında TBMM resmi internet sitesinden alınan bazı bilgiler

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. 

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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