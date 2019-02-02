Mustafa Sarıgül'den önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu'na kırgın değilim

"İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yaptığı yanlışları söyleyip belediye başkanlarını bir yıl önce açıklamak. Belediyeler sizdeyse o adayları da en az ay önceden açıklamalısınız. Adayların açıklanmasını da parti içerisinde toplumsal barışla yapmak lazım. Milletvekilliği başka belediye başkanlığı başka… Ana muhalefetin belediye başkan adaylarını geç açıklamasından dolayı sıkıntılar var.



"KILIÇDAROĞLU'NA KIRGIN DEĞİLİM"

Ben sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim. Ben kendisinin iyi niyetli olduğunu biliyorum ama üzüntüm şudur. Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar.

Yerel yönetimlere bakan genel başkan yardımcısının görevi adayları bir an önce belirlemek. Ordu Milletvekili.. Ordu’da daha düne kadar aday belli değildi. CHP’de iktidara hazırlık yapan kadronun az olduğunu ve Kılıçdaroğlu’na eksik bilgi verdiğini düşünüyorum.

Yarın DSP’nin genel merkezi toplanacak ve yarın resmi karar verilecek. Ama sayın Önder Aksakallı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bana gönüllerini ve kalplerini açtılar. DSP zaten yabancı olduğumuz bir parti değil. Yarın DSP’nin genel merkezi toplanacak ve yarın resmi karar verilecek. Ama sayın Önder Aksakallı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bana gönüllerini ve kalplerini açtılar. DSP zaten yabancı olduğumuz bir parti değil. 2009’da Sayın Baykal beni, CHP’den aday yapmamıştı, 2009’da DSP’den aday olmuştum. CHP adayı Muharrem Sarıgül diye bir arkadaştı.



- CHP’liler Sayın Sarıgül biraz daha bekleseydi keşke dediler?



Bazı şeyleri hissedersiniz. Barcelona’nın antrenörüsünüz, Messi’yi oynatmıyorsunuz nasıl kazanacaksınız? CHP’den kimse arayıp PM’nin eğilimi bu yönde demedi. 48 aydır çalışıyorum. Belediye başkanlığında siyasi yaşamda boşluk verirseniz olmaz. Kır gezilerini, pikniklerini, cenazelerini kaçırmadım. Sabah 6’dan gece 11’e kadar yurttaşlarımla beraberim. Hiç kimse aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da armaadı ama yakın çevresinden bana çok iyi duygu yüklü telefonlar geldi. Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli olduğunu biliyorum ama yaklın çevresinin bana karşı baraj kurduğunu hissediyorum



- CHP sizin lehinize bir turum alabilir mi?



5 sene önce Türkiye’nin en kıymetli bir iline aday yaptıkları Sarıgül’e böyle bir jestle yaparlarsa buna seçmenler mutlu olur. Şişli’de her siyasi partinin tabanından oy alıyorum.



- Sarıgül önemli bir isim.. Fakat CHP’de iddialı bir aday ortaya koyarsa oylar bölüneceği için AK Parti adayı kazanabilir değerlendirmeleri oluyor. Ne dersiniz?



2009’da da benzer şey oldu. Ben AK Parti ve CHP adayından 40 bin oy daha fazla aldım. Şişli’de yüzde 50’nin üzerindeki seçmenin kanaatleri benim lehime. Seçimi kazanacağız. 5 kuruluşun yaptığı anket çalışmaları var. Şişli’De gerçekten mutluluk olacak, herkesi kucaklayacağız.



Ekrem İmamoğlu ile diyaloğunuz var mı?

Ekrem beye başarılar diliyorum. İstanbul adaylığı çalışmalarını yapıyor.

CHP tabanı ile diyaloğunuz nasıl?

Ben DSP ve CHP’liyim. 80 öncesi CHP’liyim. Ben rahmetli Ecevit’in talebesiyim. Rakiplerimin hatalarını, eksiklerini anlattığım zaman çözüm önerilerini de anlattığı bir anlayıştan geliyorum. Şişlili yurttaşlarım beni göreve çağırmasa ben nasıl böyle bir göreve talip olabilirim. Işığı sönen Şişli’nin ışıklarını yakacağız..

Uzun soluklu hedefiniz nedir siyasette? Cumhurbaşkanlığı hedefiniz var mı gelecekte?

Van benim için önemli. Van depreminden sonra 04’te oraya ulaştık. Van paramparçaydı. Ben öğretmenim. Benim meslektaşlarım 78 öğretmen şehit olmuştu. Hemen dönemin MEB Bakanı Hüseyin Çelik bana izin verdi, ben Van’da Şişli öğretmen evini yaptım. Bir belediye başkanı ülkesinin bir noktasında bir yara varsa oraya merhem olmalıdır.

Nereye gideceğimizin kararını biz değil, yapacağımız çalışmalar verir. Şişli’yi bir yıl içerisinde eski havasına kavuşturmak istiyorum. İstanbul’a gelen turistler ilk önce Nişantaşı’nı gezmek isterlerdi.

Nişantaşı neden enerjisi düşük bir yer haline geldi?

Bir şehri kalkındırmak için şehrin marka caddeleri vardır. Eskiden İstanbul’a gelenler Nişantaşı ve Şişli’ye gelirdi. Biz eskiden Nişantaşı’nı gelin gibi süslerdik. yılbaşında kar yağmadığında suni kar yağdırırdık. Yılbaşında 3 aylık sürede milyonla roraya akardı. Esnaflarımız 8 aylık cirolarını 3 ayda yaparlardı. Vergi rekortmeni firmaların büyük bölümü Şişli’de. Şişli’de sanayi, ticaret var. Şişli çekim merkezi.. Işığı söndü, tekrar yakacağız bu ışığı.



Şişli Kurtuluş'ta ilk seçim büromuzu yarın açacağız. Ben de heyecanlıyım. Ak güvercinli bayraklarla çıkacağız. Ak Güvercin Çarşamba günü DSP genel merkezinden uçtu ve 31 Mart akşamı Şişli'ye konacak. Bütün CHP'li arkadaşlarım zaten geliyorlar. Benim CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söyleme hakkım yok; seviyorum. Oy veren yurttaşlarımızın büyük çoğunluğuyla beraberiz. Sadece CHP'li, DSP'liler yok, Şişli'nin mutluluğunu isteyen her siyasi partiye oy veren yurttaşımız var.



Ana fikrimiz şu oldu. Şişli'de yurttaşlarımızın yüzü gülsün ama kültürler de özgür olsun. Gerçekten biz, camilerimize, cemevlerimize, sinagoglarımıza, kiliselerimize Türkiye'de ilk defa biz destek verdik. Bir Ermeni kökenli yurttaşımızı belediye başkan yardımcısı yaptım. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda; dil, din, ırk, mezhep farkı da gözetmedik. Türkiye'de ilk defa biz yaptık bunu. Anaların göz renkleri ayrı olabilir ama gözyaşları aynıdır.