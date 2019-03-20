Mustafa Sarıgül: 23 Nisan’da 2019 çocuğumuzla Atatürk’e gideceğiz

48 AYDIR GECE GÜNDÜZ ŞİŞLİ’DE ÇALIŞIYORUM

Sayın Sarıgül, çok gündemdesiniz. 5 yıldır aktif siyasette olmamanıza rağmen, kimse sizi unutmamış. Bu seçimin de iddialı adayısınız. Bu nasıl oluyor?

Size bunun sırrını hemen söyleyeyim; Ben 5 yıldır aktif siyasette yokum ama 48 aydır gece gündüz Şişli’de çalışıyorum Şişli buna şahittir. Ben sabah 6’da kepengini açan esnafla beraberim, taksisinin kontağını çeviren şoför arkadaşlarla beraberim, gün ağarırken torununu okula götüren anneannelerle beraberim. Şişli’de birçok insan bana adımla hitap eder, ben de onlara. Bu işin sırrını soruyorsanız, bunun sırrı emektir, sevgidir. Çünkü sevgi emek ister. Şişlili vefalıdır, evlatları Sarıgül’ü unutmazlar. Biz onlarla bir elmanın iki yarısı gibi olmuşuz. Şişlililer kim 48 aydır çalışıyor, kim son aya kadar yatıyor, çok iyi biliyor.

EN DOĞRU SONUCU SAHADA GÖRÜRSÜNÜZ

Sayın Sarıgül, kamuoyu araştırması yaptırıyor musunuz? Araştırma sonuçları da bu iddialarınızı doğruluyor mu? Geçenlerde rakipleriniz de bir araştırma yayınladı aynı iddiayı onlar da kendileri lehine ortaya koyuyorlar?

Anket çalışmalarını sürekli yaptırıyoruz. Dört ayrı araştırma şirketine sürekli araştırma yaptırıyoruz. Tüm anketlerde son derece iyi durumdayız ve rakiplerimizden büyük farkla önde götürüyoruz. Ancak şunu da söyleyeyim, asıl nabız sokakta atar en doğru sonucu sahada görürsünüz. Biz sahanın ustayız, halkımızın sevgisini ve heyecanını görüyoruz. Ama araştırma da bu işin olmazsa olmazı araştırma yaptırmazsanız tespit eksik kalır.

Geçtiğimiz günlerde bazı sonuçlar açıklandı. Bu sonuçlara göre biz Şişli’de seçimi çok rahat kazanıyoruz. Şişli’de seçim kazanma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Kimse kafa karıştırmaya çalışmasın.

HERKES ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kampanya sürecinde eski partiniz CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz bir demeç vermediniz.

Doğrudur. Ben seçim kampanyam boyunca Sayın Kılıçdaroğlu’na ve partisinin kurumsal kimliğine olan saygımı hep korudum. CHP seçmenine olan saygım hep var olacaktır. Şişli’de yıllardır bu kardeşlerimle beraberim; bundan sonra da beraber olacağız. Kimseyi ayırmamız söz konusu olamaz. Tüm yurttaşlarımın içi rahat olsun. Sosyal demokrat kimliğim bunu gerektirir.

TÜM KESİMLER DESTEKLİYOR

Herkes çözüm bekliyor, somut projeler bekliyor. Kimse ‘korku’ üzerinden oy almaya çalışmasın.

Geçen gün bir dostum sinemaya gitmiş. Hem bizim reklam filmlerimizi hem rakiplerimizden birinin reklam filmini izlemiş. Bana, ‘Senin reklam filmin ‘proje’ diyor, diğer reklam filmi ‘korkma’ diyor’ dedi. Şişlili bunun farkında. Şişli’de oyların bölündüğü falan yok. Endişe duyulacak bir durum da yok. Ben Şişli’de her siyasi partiden, tüm kesimlerden yurttaşımızın desteğini ve oyunu alıyorum. Üstelik bu yeni bir şey değil. Geçmişte 2 dönem DSP’den seçime katıldım ve büyük farkla kazandık. Şişlili yurttaşlar çok rahat olsunlar ve spekülasyonlara sakın kulak asmasınlar. Biz çok öndeyiz, diğer iki rakibimiz ile aramızda uzak ara fark var.

KIZGINLIKLARIN KÜSKÜNLÜKLERİN ETKİSİNDE KALMAMALIYIZ

Yerel seçime sayılı günler kaldı; seçmene sözünüz var mı?

Türkiye’nin gergin ortamında her seçim, ister yerel ister genel olsun, hep en önemli seçim oluyor. Ama 31 Mart’ta, Türkiye gerçekten çok çok önemli bir seçime gidecek. Türkiye’nin her yerinde demokrasi için, adalet için, hukuk için, aş, iş için tüm seçmenlerin mutlaka ama mutlaka sandığa gitmesini istiyorum. Biliyorum siyaset vatandaşı sandıktan soğuttu. Ama ne olursa olsun, söz konusu ‘güzel ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın geleceği’ olunca kızgınlıkların, küskünlüklerin etkisinde kalmamalıyız. Sağduyulu olmalı ve mutlaka sandığa gitmeliyiz. Mutlaka ve mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Ben huzur ve barış içinde bir seçim ortamı diliyorum.

SOSYAL DEMOKRAT BİR BELEDİYE ANLAYIŞI GELİYOR

Biraz da projelerinizden bahsetmek ister misiniz?

Aylardır projelerimizi anlatıyoruz. Projelerimiz tüm Şişli’de ses getirdi. Sadece sosyal medyada proje filmlerimiz 4 milyonu aşkın yurttaşımız tarafından izlendi. Bu bile bize heyecan veriyor, sorumluluklarımızı arttırıyor.

O zaman şunu sorayım; seçimi kazanıp başkanlık koltuğuna oturduğunuzda ilk uygulayacağınız projeniz ne olacak?

Şişlili şunu bilmeli; 1 Nisan’da Şişli’ye Atatürk değerlerine bağlı, aslanlar gibi sosyal demokrat bir belediye anlayışı geliyor. Seçimler 31 Mart’ta. Seçimlerden hemen sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. Seçimlerden 23 gün sonra Şişlili 2019 çocuğumuzla birlikte Ankara’ya Mustafa Kemal Atatürk’e gideceğim. İlk uygulayacağım projem bu olacak. 2020’de 2020 çocuğumuzla Ankara’da olacağız.

Sonra 19 Mayıs geliyor; 100. yılı Şişlili gençlerimizle birlikte 19 Mayıs’ı kutlayacağız. Bugün detaylarını vermeyeceğim ama muhteşem bir kutlama programı planlıyoruz. Şişlililer gurur duyacak. 29 Ekim’de yeniden on binler dev Türk bayraklarıyla Atatürk bayraklarıyla Şişli caddelerinde yürüyecekler. Geçmişte bunları yaptık, yine yapacağız. Ulusal bayramlarımızın coşkusu yeniden Şişli’ye gelecek.

ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM EVİ

Şişli’de yaşayan Alzheimer hastalarımız için Türkiye’de hizmete açtığımız

‘Gündüz Yaşam Evleri’nin sayısını arttıracağız.

HAYVAN REHABİLİTASYON VE KONAKLAMA MERKEZİ

Tatil ya da iş amaçlı şehir dışına çıkan Şişlili yurttaşlarımız, can dostlarını bu merkeze bırakabilecekler ve seyahatlerini huzur içinde yapacaklar.

MARKA CADDELER

Abdi İpekçi Caddesi projesi ile başlayarak Şişli’yi yeniden canlandıracağız ve çekim alanı yapacağız.

KENTSEL GELİŞİM

İzzetpaşa mahallemizde pilot olarak başlatacağımız Kentsel Gelişim Projesi, yeşil alanları ve modern çehresiyle kentin marka değerini arttıracak.

ŞİŞLİ KADIN VE DOĞUM HASTANESİ

Hizmete açacağımız Kadın ve Doğum Hastanesi’nde sosyal güvencesi olmayan tüm Şişlili kadınlarımıza burada hizmetler ücretsiz sunulacak.

BÜYÜK ŞİŞLİ KÜTÜPHANESİ

Gelecek nesillere gururla bırakacağımız Şişli Büyük Kütüphanesi’ni yapacağız. Kütüphanemizi dijital dünyaya taşıyıp gençlerimizin de yaygın kullanımına sunacağız.

TRAFİKTE DİSİPLİN

Nişantaşı, Teşvikiye ve Topağacı’ndan başlayarak yükleme-boşaltma işlemleri Batı ülkelerinde olduğu gibi, sadece gece saat 00.00 - 04.00 arası ve sessiz uygulama ile yapılacak. Şişli sokaklardaki çift sıra parklanmaya son verilerek trafik rahatlatılacak.

ENGELLİLER BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Şişli’de bir ilke daha imza atacağız; Şişli Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açacağız. Engellilerimizin yaşamsal ve sosyal ihtiyaçlarını özel personel ve uzman hekimler karşılayacak.

MOTOSİKLET OTOPARKI

Türkiye’de ilk defa sadece motosikletlere özel ‘motosiklet otoparkı’ yapacağız. Kaldırımlardaki parklanmanın yarattığı karmaşaya son vereceğiz.

SİNEMA VE TİYATRO

Şişli Belediyesi olarak, çocuklarımızın hiçbir ücret ödemeden, Şişli’deki sinemalarda ve tiyatrolarda hem keyifli vakit geçirmeleri, hem sosyalleşmeleri, hem de dünyadaki kültür sanat aktivitelerini takip etmeleri için her türlü desteği sağlayacağız.

750 METRE KURALI

Yeni dönemde yeni bir işyeri açılırken, aynı iş kolunda var olan bir işyerine en az 750 metre mesafede olmasını şart koşacağız. Şişli’de esnafın emeğini koruyacağız. Örneğin; bir sokakta bir kuaför salonu varken, bir sokakta bir manav, bir kasap, bir bakkal varken, aynı sokakta aynı işi yapmak isteyen girişimci, en az 750 metre mesafede işyerini açabilecek.

FERİKÖY STADI VE TAKSİM STADI

Feriköy Stadı’nı yeniden tasarlayacağız. Stadı yer seviyesinin altına alacağız. Bu kompleks kendi enerjisini kendisi üretecek; doğa dostu olacak. Burası herkese açık olacak; Feriköylüler sporunu burada yapacak. Okullarımızın spor karşılaşmaları, mezuniyet törenleri, konserler burada düzenlenecek. Tüm tesisin bakımını Şişli Belediyesi üstlenecek. Ayrıca Taksim Stadı’nı da yeniden ele alacağız.

ŞİŞLİ GENÇ STÜDYO

Şişli’de yaşayan, Şişli’de okuyan gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri, kendilerini tanıtmaları, dünyaya açılmaları için Şişli Belediyesi olarak onlara destek olacağız. Gençlerimiz çalışmalarını Şişli Genç Stüdyo’sunda ‘bir kuruş ödemeden’ yapacaklar. Yetenekli gençlerimizin kendilerini göstermeleri için ‘Şişli Genç Stüdyo’su onların hizmetinde olacak.

FERİKÖY ORGANİK PAZARI

Bizim hizmete açtığımız Feriköy Organik Pazarı’nın ünü Şişli’yi aştı; İstanbulluların daha doğal bir ortamda, daha kolay alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız. ‘Feriköy Organik Pazarı’na sürekli gelen yurttaşlarımızın da görüşlerini alarak, Buğday Derneği’ne her desteği vererek İstanbulluların daha doğal bir ortamda, daha keyifli ve daha kolay alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız.