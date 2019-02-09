Mustafa Öz kimdir? Mustafa Öz'ün biyografisi
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz 94 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Mustafa Öz’ün biyografisi merak konusu oldu. Peki, Mustafa Öz kimdir? İşte, Mustafa Öz'ün biyografisi...
3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İÜ Tıp Fakültesini de burslu bitirdi. Mecburi hizmet ve askerliğini yaptıktan sonra, pek çok kuruma asistanlık için müracaat etti. Buralardan olumlu cevap gelmeyince kendi imkânlarıyla Amerika Birleşik Devletlerine gitti.
Yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı.
1960' da Atlanta Emory, Üniversity Hospital'de toraks ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlığı tamamladı. Philedelphia’da Jefferson Medical School’un Medicine Center of Delaware’de cerrahi eğitim direktörlüğünden, Prof olarak başkanlığa kadar yükseldi.
ABD’de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Florence Nightingale Hastanesi‘nde çalıştı.
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün de babası olan Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha vardır.
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