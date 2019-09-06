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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Mustafa Kemal Üniversitesi 10 araştırma ve öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları neler?

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Mustafa Kemal Üniversitesi 10 araştırma ve öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları neler?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyen alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre üniversite bünyesinde, araştırma ve öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 akademisyen istihdam sağlayacak. Peki, Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, ilanla ilgili detaylar ve başvuru sürecine yönelik bilgiler.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak. Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 29 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de verilen ilana göre, başvuru işlemleri 9 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak. Başvuru birimleri her kadro için ayrı birimlerdir. Yanlış birimlere yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi26 Ağustos 2019
Son Başvuru Tarihi

09 Eylül 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi13 Eylül 2019
Giriş Sınavı Tarihi17 Eylül 2019
Sonuç İlan Tarihi20 Eylül 2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesiwww.mku.edu.tr
Başvuru YeriKadro Birimi(*)
Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta

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