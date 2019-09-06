Mustafa Kemal Üniversitesi 10 araştırma ve öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları neler?
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyen alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre üniversite bünyesinde, araştırma ve öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 akademisyen istihdam sağlayacak. Peki, Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, ilanla ilgili detaylar ve başvuru sürecine yönelik bilgiler.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak. Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 29 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de verilen ilana göre, başvuru işlemleri 9 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak. Başvuru birimleri her kadro için ayrı birimlerdir. Yanlış birimlere yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
|İlan Tarihi
|26 Ağustos 2019
|Son Başvuru Tarihi
09 Eylül 2019 (Mesai Bitimi)
|Ön Değerlendirme İlan Tarihi
|13 Eylül 2019
|Giriş Sınavı Tarihi
|17 Eylül 2019
|Sonuç İlan Tarihi
|20 Eylül 2019
|Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
|www.mku.edu.tr
|Başvuru Yeri
|Kadro Birimi(*)
|Başvuru Şekli
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