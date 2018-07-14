'Mustafa intikam istiyor'

İntizar ile Gedik’in video görüntülerini de mahkemeye delil olarak sunan ünlü şarkıcı, hem oğlu Arın’ın velayetini istedi hem de 20 bin liralık nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Bu gelişme magazin dünyasında şok etkisi yaratırken, taraflardan sessizliğini ilk bozan İntizar oldu. Şarkıcı, şu açıklamayı yaptı: “İnsanların bedenlerine, ruhlarına, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namussuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu, üstelik eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklama çabasında. Boşanma sürecinde onu sildim, Sinem’e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Bir insan, evladının annesinin böyle bir duruma düşürür mü? Üstelik yaptığı suç. Evin içine kamera koyuyor. Üstelik o görüntülerde yayın yasağı var. Ben çirkef, edepsiz, yırtık biri değilim. Tanıyanlar bilir, yalnızım, garibanım. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Çok kötüyüm. İnsanlar beni korusun.”



YAPIMCISI BIRAKTI

Davanın basına yansımasının ardından İntizar’ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “2 yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar’ın kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle bağı kalmamıştır.”