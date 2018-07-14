Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik kimdir?

Mustafa Ceceli’nin eşi olarak tanınan Sinem Ceceli, sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak Mustafe Ceceli'nin Instagram'dan yaptığı son paylaşım ve ihanet iddiaları tüm gözlerin Sinem Gedik’e çevrilmesine neden oldu. Peki, tüm iddialara rağmen sessizliğini korumaya devam eden Sinem Gedik kimdir?

Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

SİNEM GEDİK'E AĞIR SUÇLAMA

9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bu nedenle ağır eleştiriler alan Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'i suçladı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Ocak ayından beri boşanma sürecinde olduklarını ifade eden Mustafa Ceceli, "Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi.. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi.. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi...." dedi.