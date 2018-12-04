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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Mustafa Boydak’ın eşine FETÖ’den 7 buçuk yıl hapis

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Mustafa Boydak’ın eşine FETÖ’den 7 buçuk yıl hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesi'ne 50 bin TL havale yaptığı ve ‘abla’ pozisyonunda olduğu gerekçeleriyle terör örgütüne ‘üyelik’ suçundan yargılanan sanık Müjgan Boydak’a mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından salıverilmişti.

Anayasal Suçlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcısı Salih Kılıçdağı, Müjgan Boydak ile ilgili iddianamesini hazırlayıp mahkemeye göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek Boydak’ın yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görüldü.

Mustafa Boydak da duruşmayı izledi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuksuz sanık Müjgan Boydak ve avukatları hazır bulundu. Boydak Holding eski yöneticisi Mustafa Boydak da sanık olan eşinin duruşmasını izledi.

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanık Müjgan Boydak’ın gizli tanık beyanlarında örgütte 'abla' pozisyonunda olduğu, örgüte yardımda bulunduğu, örgüt organizasyonlarına katıldığı, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı kayıtlarında örgüt üyeleri ile yurt dışına çöküş günlerinin çakıştığı, örgütte aktif olarak yer aldığı ve gizliliğe riayet ettiği iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yaptılar. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Müjgan Boydak, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mustafa Boydak tanık olarak dinlenmişti

Davanın 20 Kasım’da görülen üçüncü celsesinde tanık olarak dinlenen Mustafa Boydak, “Eşimin Bank Asya hesabı yok, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi'ne 2013 yılında eşim adına ben havale ettim. Eşimin sonradan haberi oldu. O zamanlar iş adamıydım, Kayseri Sanayi Odası’nda 12 yok başkanlık yaptım. Eğitime katkı olsun diye dört üniversiteye de yardım yapıyordum. Amacım sadece bu işin sevabıydı, eşim de bu sevaba ortak olsun diyerek onun adına gönderdim. ERÜ’de kreş, ilköğretim okulu, İstanbul Pendik’te Kızılay’a ait aşevlerini kendi adımız ile yaptırdık. Hayırlarda eşimin adı da bulunsun istedim. Benim hakkımda yerel mahkeme ‘üyelik’ suçundan 7.5 yıl mahkumiyet verdi” diye ifade vermişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Müjgan Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Müjgan Boydak hakkında hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

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