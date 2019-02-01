Muş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı
GeriGündem Muş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.02.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Muş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı

Muş’un Bulanık ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı. 

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti maksadıyla 31 Ocak günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Bulanık ilçesi mülki sınırları içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 18 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda 15 kişi yakalanırken, 3 şahsın ise adres bilgileri tespit edilirken arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Şahıslara ait konutlarda ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 17 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 114 adet 9 mm fişek, 1 adet PKK/KCK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kırma av tüfeği, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 364 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Muş’ta terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı


Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kapı önü yasak olacak! Sigara içen arka salona...

Tarihin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu

Adana'da korkunç cinayet! Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı...

Martı Kabataş’a konmayacak