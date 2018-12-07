Muş'ta tarihi eser operasyonu
Valilikten yapılan açıklamada, iki kişinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonda 25 sikke, bir mühür, 4 yüzük ve 4 metal obje olmak üzere 34 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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