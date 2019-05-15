Muş'ta kar ve tipiden 6 aydır kapalı olan yol açıldı
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan Çavuştepe yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı.
Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunun alternatifi olan 2 bin 700 rakımlı Çavuştepe yolunda karla mücadele çalışmaları sona erdi.
Yaklaşık 6 aydır kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin ramazan ayına rağmen yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılmasıyla vatandaşlar köy ve mahallerine daha kısa sürede ulaşabilecek.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Bu sene etkili olan kar, alternatif yolun geç açılmasına sebep oldu. 4 iş makinesi ile bir aylık çalışma neticesinde bölgenin yol açma çalışmalarını tamamladık." dedi.
Rotatif operatörü Celal Tüver ise rüzgar ve tipiden sertleşen karları temizlerken oldukça zorlandıklarını dile getirdi.
Kepçe operatörü İlhami Dağlardan da kar kalınlığının çok fazla olduğu bölgede çığ tehlikesine karşı çalışmalara devam ederek, vatandaşın yolunu açtıklarını bildirdi.
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