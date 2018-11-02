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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.11.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Muş'ta 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Muş'ta 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muş'ta hepatit A virüsü bulaşan 28 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlkokulu'nda rahatsızlanan öğrenciler Muş Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada ve okulda yapılan tetkiklerde 28 öğrencide hepatit A virüsü tespit edildi. Sağlık ekipleri köy okuluna giderek incelenmek üzere içme suyundan numune aldı. Muş Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Berivan Güner, okuldaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu virüsün ağız ve dışkı yoluyla bulaştığını söyledi. 

Bu hastalığın genellikle sosyoekonomik durumu kötü ülkelerde görüldüğünü anlatan Güner, "Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha fazla artış gösteriyor. Bulaşmasının önlenmesinde asıl konu hijyen, gıdaların temiz suyla yıkanması, tuvalet alışkanlığı. Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Geçirdikten sonra ömür boyu bağışıklık bırakan bir hastalık." dedi. 

Güner, köyde çocukların ve ailelerinin hastalık nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirterek, "Tahlil yapmak için okuldan su aldık. İnşallah herkesin yardımı ile bu sorun çözülecek." diye konuştu. 

Okulda inceleme yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aksu ise hepatit A tespitinin kendilerine yazılı bildirilmesinin ardından hemen İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ifade etti. 

Sağlık Müdürlüğünün hemen okula ekip göndererek tüm sınıflarda sağlık taraması yaptırdığını vurgulayan Aksu, "Hastanede yatan öğrencilerimiz var ama durumlarının iyi olduğu haberini aldık. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam edecek." dedi. 
Sağlık ekipleri köydeki evlerde de sağlık taraması gerçekleştirdi. 

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