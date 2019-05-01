Müşavirlere: Rakiplerin hamlelerinden haberdar olmalısınız
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 110 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerine seslenerek, “Bulunduğu ülkenin ticaret kurallarını, imkânlarını, risklerini, kritik aktörlerini en az oradaki tüccar kadar bilmeyen bir müşavirin işini layıkıyla yapması mümkün değil. Sahada olan bitenden, ihalelerden, rakip ülkelerin ticaret hamlelerinden sizlerin haberdar olması gerekir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’nda dün düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı’nda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
DİZİ İHRACATINDA İKİNCİYİZ
“Ben siz ticaret ataşelerimizi yurtdışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Dünyanın dört köşesine sadece ürünleri satmıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerimizi, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü de ihraç ediyoruz. Bugün 350 milyon dolarlık ihracat hacmi ile dizi ve film ihracatında ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisiyiz. Turizm başarı hikâyesi yazdığımız başka bir sektör. Siz ticaret müşavirlerimiz akıncı ruhu ile çalışarak Türk ürünlerinin yeni pazarlarla yeni müşterilerle buluşmasını sağladınız.
KAPINIZ AÇIK OLSUN
Sizler yurtdışına gönderilen binlerce kamu görevlisi arasında farklı konuma sahipsiniz. Kendini ofisinin duvarlarına, konforuna hapseden ticaret müşavirimiz vazifesini hakkıyla yerine getiremez. Sahada olan bitenden, ihalelerden, rakip ülkelerin ticaret hamlelerinden sizlerin haberdar olması gerekir. Terör örgütlerini destekleyenler dışında kapınız büyük küçük demeden tüm işadamlarına açık olmalıdır.” m Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
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