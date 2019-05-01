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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Müşavirlere: Rakiplerin hamlelerinden haberdar olmalısınız

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Müşavirlere: Rakiplerin hamlelerinden haberdar olmalısınız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 110 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerine seslenerek, “Bulunduğu ülkenin ticaret kurallarını, imkânlarını, risklerini, kritik aktörlerini en az oradaki tüccar kadar bilmeyen bir müşavirin işini layıkıyla yapması mümkün değil. Sahada olan bitenden, ihalelerden, rakip ülkelerin ticaret hamlelerinden sizlerin haberdar olması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda dün düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı’nda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DİZİ İHRACATINDA İKİNCİYİZ

“Ben siz ticaret ataşelerimizi yurtdışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Dünyanın dört köşesine sadece ürünleri satmıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerimizi, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü de ihraç ediyoruz. Bugün 350 milyon dolarlık ihracat hacmi ile dizi ve film ihracatında ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisiyiz. Turizm başarı hikâyesi yazdığımız başka bir sektör. Siz ticaret müşavirlerimiz akıncı ruhu ile çalışarak Türk ürünlerinin yeni pazarlarla yeni müşterilerle buluşmasını sağladınız.

KAPINIZ AÇIK OLSUN

Sizler yurtdışına gönderilen binlerce kamu görevlisi arasında farklı konuma sahipsiniz. Kendini ofisinin duvarlarına, konforuna hapseden ticaret müşavirimiz vazifesini hakkıyla yerine getiremez. Sahada olan bitenden, ihalelerden, rakip ülkelerin ticaret hamlelerinden sizlerin haberdar olması gerekir. Terör örgütlerini destekleyenler dışında kapınız büyük küçük demeden tüm işadamlarına açık olmalıdır.” m Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA

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