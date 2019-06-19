Mursi mesajı: ‘Batı dünyasını esefle kınıyorum’

ŞEHADETE YÜRÜDÜ

“Esaretten şehadete yürüyen, Mısır halkının seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef, 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Onun o merhum halinden bile korkuyorlar. Hanımına defni göstermiyorlar. İki oğluyla beraber sabah 05.00’te defnediyorlar. Niye korkuyorsunuz? İşte siz bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. Korkaklar için yaşasın cehennem. Ve bunu başaramayacaklar. Ülkemiz için de bunu başaramayacaklar.

Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Demokratik bir seçimle işbaşına gelen merhum Mursi’nin darbeyle indirilmesini, hapiste, tek oda hücrede eziyet çektirilmesini ve nihayet hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Darbeyle devrildiğinde, bize Mursi’nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin hâlâ varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şuanda yarışıyoruz. Unutmayın pazar günü yapılacak seçimde, bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var.

MAZBATANI YSK’DAN ALMADIN

15 Temmuz’la alakalı Binali kardeşimin rakibinin o zaman attığı tweet’ler var. O tweet’lerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Bunlarda yalan çok. Ne diyorlar? ‘Benim onlarla alakam yok.’ Hepsi kayıtlarda var. İşte Ordu’da Ordu valimize ‘it’ diyor. Ondan sonra ‘it demedim’ diyor. ‘Basit dedim’ diyor. ‘Basitleşme dedim’ diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Onun için biz İstanbul’umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz.

Ben diyor mazbatamı aldım. Sen mazbatanı YSK’dan almadın. İl Seçim Kurulu’ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun. Öğreneceksin. Ne oldu? Müracaatımızı yaptık. YSK ne yaptı? İl Seçim Kurulu’nun verdiği mazbatayı iptal etti. Bu ne demektir? Daha öğreneceğin çok şeyler var.

YENİLEME KARARI SİYASİ DEĞİL

Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür. Yenileme kararı veren YSK benzer itirazların dile getirildiği iki ilçede buna gerek görmemiştir. Biz bağırıp çağırmadık. Bay Kemal YSK’ya önce methiyeler düzdü. Sonra YSK’ya ‘çete’ dedi. Bizim edebimizde böyle bir şey yok. Ama bunlarda maalesef bu var. Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler diyor. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize ‘it’ dedirtiriz ne de polisimize ‘şerefsizler’ dedirtiriz.

HANGİ SUYU UCUZLATACAKSIN

Diyor ki ‘suyu şöyle ucuzlatacağım.’ Hangi suyu ucuzlatacaksın? Biz bir defa susuz İstanbul aldık. Istranca’dan dağları delerek İstanbul’a suyu bu kardeşiniz getirdi. Biz her ne yaptıysak samimiyetle yaptık. Diyor ki ‘Ben şu kadar para vereceğim gençlere...’ Yahu yalan söyleme. Al bir yalanını daha yakaladım. Bir defa belediye başkanlığım döneminde ben üniversite öğrencilerine burs veriyordum. CHP bunu AYM’ye götürdü. Ve AYM’ye götürmek suretiyle gençlere verdiğimiz burs yasaklandı. Yasalara göre bir defa senin burs verme yetkin yok. Bunu yasaklayan da CHP. Biz de bunu ne yaptık? Kredi yurtlar kurumu vasıtasıyla çözdük.

Suriyelilere maaş yalan

Bir şey daha uydurdular. Ne diyorlar? “Bu Suriyelileri buraya doldurdunuz. Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.” Bu yalana sakın aldanmayın. Bu yalan, CHP’nin yalanıdır. Biz Suriyelilere parasal bir maaş bağlama diye bir şeyimiz asla yoktur. Yalan söylüyorlar. Biz kamplardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyoruz. Oralardaki hastanelerde, çadır kentlerde bu desteği veriyoruz. Ama asla onlara maaş bağlama diye bir şey yok. Bu koskoca bir yalandır. Peki kime veriyoruz? Ülkemin fakir fukarasına, garip gurebasına valiliklerimiz kaymakamlıklarımız vasıtasıyla biz maaş bağlıyoruz. Biz vatandaşımıza veriyoruz. Ey CHP bu yalanları bırak. Ve ülkemdeki Suriyelilere de biz muhacir olarak bakıyoruz. Onlar varil bombalarından kaçtılar. O bombalardan kaçarak bize sığındılar. Bizim tarihimizde bu yok muydu? Vardı. Allah göstermesin bizim başımıza gelse biz ne yapardık? Sakın bu sahtekârların uydurduklarına aldanmayın. Suriyeliler konusunda tabii ki bizim de rahatsızlıklarımız var. Tedbirler her gün ileri gidiyor. Şu an itibarıyla 330 bin Suriyeli zaten topraklarına döndü.

ÇALDILAR İFADESİ HUKUKİ DEĞİL

Beyefendi rahatsız olmuş. ‘Çaldılar’ dendi ya. Bak, ben buradan söyleyeyim. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. ‘Çaldılar’ ifadesi hukuki değildir. Bakın siyasidir. Biz siyasiler, birileri bir şeyi çaldıysa ona ‘çaldı’ deriz. Hukuki nedir? Usulsüzlüktür. Tamam. Ama usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifadesi vardır. O da yolsuzluktur. Yani burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim. Söylediğimiz bu.

MURSİ İÇİN CENAZE NAMAZI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla İstanbul’da Fatih Camisi’nde ikindi vakti kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Gıyabi cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Mursi için Ankara’da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Camisi’ndeki namazı yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Sahin’in yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)