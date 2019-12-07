Murat Sancak davasında karar çıktı

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması dün, Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Son savunması sorulan davanın tek tutuklu sanığı Turgut Üney “Bu olay başından beri benim üzerime kurmacadır. 4,5 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Masumum” dedi. Sanıklardan Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş olayı birlikte gerçekleştirdiklerini, Barış Kaya’yı alıkoymak adına olay yerine gittiklerini ve Murat Sancak ile bir alakalarının olmadığını söyledikleri eski savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, Turgut Üney’i 33 yıl 6 ay 15 gün, Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş’u 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer üç sanık beraat etti.