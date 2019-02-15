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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.02.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

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Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

CHP eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.     

Hazinedar, istifa dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna sundu.     

Dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı, başta parti genel başkanının bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahhütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum." ifadelerini kullanan Hazinedar, CHP içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz şekilde yıllarca mücadele ettiğini, 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olduğunu belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı sırasında da siyasetin merkezine halkı ve halkın değerlerini koyduğunu belirten Hazinedar, şunları kaydetti:     

"Ancak tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etmektedir.  Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır. Her türlü parti içi siyasi eleştiriyi bir kenara bırakarak mücadele yapılabileceğini değerlendirsek dahi, insani tarafını yitiren bu yapıda bulunmak, her türlü izahtan vareste durumdadır."     

Hazinedar, geçen hafta eski Ordu Milletvekili Mazhar Haznedar'ın cenaze duyurusunun yapılmadığını, duyuruyu yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkan Vekilinin tüm vicdani ve insani duygularını yitirmiş olduğunu öne sürdü.     

Hazinedar, istifasına ilişkin şunları kaydetti:     

"Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken, hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak veremediğiniz cevaplar ile kararan ve yarın bir gün susturamayacağınız vicdanınıza karşı kalkamayacağınız hesaplarınızla ve dahi milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri baş başa bırakıyor, yukarıda arz ettiğim nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliği'nden istifa ediyorum."

 

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