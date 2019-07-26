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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Murat Dedeman kimdir ve nerelidir?

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Murat Dedeman kimdir ve nerelidir?

Murat Dedeman 68 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ile araştırılan isim oldu. Dedeman Otellerinde önemli pozisyonlarda görev alan Murat Dedeman, holdingin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmuştur. İşte, Murat Dedeman hakkında merak edilen bazı bilgiler

Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji mezunu olan Murat Dedeman yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır.

Murat Dedeman, üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılarak, uzun yıllar Dedeman Topluluğu’nun çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1992 yılından bu yana da Dedeman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Dedeman Topluluğu, otelcilik ve madencilik alanlarına odaklanmış, bu alanlarda istihdam ve değer yaratan yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili  TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür

Ayrıca Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği,  TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi çeşitli sosyal, sportif ve kültürel dernek ve vakıflara da üyedir. 

Kayak, tenis ve doğa sporlarına meraklı olan Murat Dedeman, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır. 

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