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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.01.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Murat Boz'a mahkeme şoku! İki dansçısının iddiaları doğru çıktı

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Murat Boz'a mahkeme şoku! İki dansçısının iddiaları doğru çıktı

Murat Boz’un, iki dansçısını 2007'den beri sigortasız çalıştırdığı kesinleşti. Bölge Adliye Mahkemesi, Boz’un itirazını reddederek, iki dansçının lehine kararı onadı.

Şarkıcı Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Avukat Alpertunga'nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Ceren Yılmaz'ın 2009, Mertkan Tapan'ın ise 2007 yılında Boz'un yanında işe başladığı kaydedildi. Müvekkillerinin belli bir ücret karşılığında Boz'un yanında çalışmaya başladıklarını belirten avukat Alpertunga, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeler, davalı tarafından teslim edilmemiş ve sigorta primleri de yatırılmamıştır. Müvekkillerimiz ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren bunu göstermemiştir" denildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayması gerektiğini belirtti. İş Mahkemesi'nde görülen hizmet tespit davasında, solist ve dansçının sigortasız çalıştığı süre belirlendi. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Boz, karara itiraz ederek yanlış karar verildiğini belirtti ve bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ceren Yılmaz'ı ve Mertkan Tapan'ı sigortasız çalıştığı kesinleşen Boz'un itirazı reddedildi. Karar, iki dansçının lehine onandı. (SABAH)

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