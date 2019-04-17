Murat Başoğlu davasında yeni gelişme! Beraat etmişti ama...
Sunucu Murat Başoğlu ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın, kamuoyunda büyük tepki çeken bir suçlamayla yargılandığı ve beraat ettiği davanın temyiz sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Başoğlu’nun Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararını daha önce usul yönünden eksik sebebiyle geri gönderen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kez de başka bir usul hatasından dolayı dosyayı Bodrum’a iade etti.
Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan yargınarak beraat eden sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu hakkındaki dava dosyası, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy’un itirazıyla 13 Mart 2018’de temyiz için İzmir Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmişti. Bu mahkemeler bünyesinde “cinsel saldırı” ve “taciz” gibi suçların temyiz incelemesini yapan 15. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Mahkeme, dosyayla ilgili olarak davada ‘tanık’ olarak dinlenen Burcu Başoğlu’nun kocası Selçuk Kabadayı’ya tebligat yapılmadığını belirledi. Daire, bu eksikliğin giderilmesi için dosyayı Bodrum’daki mahkemeye geri gönderdi. Bu eksik tamamlandıktan sonra dosya yeniden İzmir’e gönderildi.
İKİNCİ HATA
Dosyayı tekrar inceleyen Cinsel Suçlar Dairesi, dosyada bu kez başka bir eksiklik daha buldu. Daire, Bodrum’daki yargılama sürecinde Başoğlu’nun kendisini yargılayan hakimi reddettiğini, başka bir hakimin yargılamayı yapmasını istediğini, ancak mahkemenin bu talep hakkında karar vermeden, dosyayı karara bağladığını belirledi. Bunun usul yönünden bir hata olduğunu belirten İzmir’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili dairesi, dosyayı Bodrum’a geri gönderdi. Başoğlu’nun yargılayıp beraat ettiren mahkeme, tekrar duruşma yapacak ve bu hatayı düzelttikten sonra dosyayı temyize tekrar gönderecek.
NİHAİ KARAR VERİLECEK
Murat Başoğlu, ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan Burcu Başoğlu ile birlikte yargılandığı davada, dava konusu fiilin ‘aleni’ bir ortamda gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Ancak savcı, beraat kararına dayanak olan keşfin Bodrum’un nispeten tenha olduğu bir dönemde yapıldığını, fiilin gerçekleştiği temmuz ayında söz konusu bölgesinin son derece kalabalık olabileceğini belirterek kararı temyize götürmüştü. Dosyada nihai karar istinaf incelemesinin ardından verilmiş olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle