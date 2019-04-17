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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
17.04.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Murat Başoğlu davasında yeni gelişme! Beraat etmişti ama...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Murat Başoğlu davasında yeni gelişme! Beraat etmişti ama...

Sunucu Murat Başoğlu ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın, kamuoyunda büyük tepki çeken bir suçlamayla yargılandığı ve beraat ettiği davanın temyiz sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Başoğlu’nun Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararını daha önce usul yönünden eksik sebebiyle geri gönderen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kez de başka bir usul hatasından dolayı dosyayı Bodrum’a iade etti.

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan yargınarak beraat eden sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu hakkındaki dava dosyası, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy’un itirazıyla 13 Mart 2018’de temyiz için İzmir Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmişti. Bu mahkemeler bünyesinde “cinsel saldırı” ve “taciz” gibi suçların temyiz incelemesini yapan 15. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Mahkeme, dosyayla ilgili olarak davada ‘tanık’ olarak dinlenen Burcu Başoğlu’nun kocası Selçuk Kabadayı’ya tebligat yapılmadığını belirledi. Daire, bu eksikliğin giderilmesi için dosyayı Bodrum’daki mahkemeye geri gönderdi. Bu eksik tamamlandıktan sonra dosya yeniden İzmir’e gönderildi.

İKİNCİ HATA

Dosyayı tekrar inceleyen Cinsel Suçlar Dairesi, dosyada bu kez başka bir eksiklik daha buldu. Daire, Bodrum’daki yargılama sürecinde Başoğlu’nun kendisini yargılayan hakimi reddettiğini, başka bir hakimin yargılamayı yapmasını istediğini, ancak mahkemenin bu talep hakkında karar vermeden, dosyayı karara bağladığını belirledi. Bunun usul yönünden bir hata olduğunu belirten İzmir’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili dairesi,  dosyayı Bodrum’a geri gönderdi. Başoğlu’nun yargılayıp beraat ettiren mahkeme,  tekrar duruşma yapacak ve bu hatayı düzelttikten sonra dosyayı temyize tekrar gönderecek.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Murat Başoğlu, ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan Burcu Başoğlu ile birlikte yargılandığı davada,  dava konusu fiilin ‘aleni’ bir ortamda gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Ancak savcı, beraat kararına dayanak olan keşfin Bodrum’un nispeten tenha olduğu bir dönemde yapıldığını, fiilin gerçekleştiği temmuz ayında söz konusu bölgesinin son derece kalabalık olabileceğini belirterek kararı temyize götürmüştü. Dosyada nihai karar istinaf incelemesinin ardından verilmiş olacak.

Murat Başoğlu Bodrum'da konuştu: Ölüm tehditleri alıyorum
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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