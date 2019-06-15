Murat Alan’a bıçaklı-sopalı saldırı
AKİT TV’de TSK komuta kademesine hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Gaziosmanpaşa’da cami çıkışında sopalı ve bıçaklı 4 kişinin saldırısına uğradı.
Aldığı darbelerle yere yığılan Alan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, şüphelilerden Serdar A. (32) ve Bayram G.’yi (28) yakaladı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıyı Twitter’dan kınayarak, “Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” dedi.
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