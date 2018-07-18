Munzur’un kızları İtalya sularında

TUNCELİ’nin Munzur Çayı, hem Türkiye’nin en iyi rafting parkurlarından biri hem de uluslararası standartlarda. Tunceli’yi tanıtmak, rafting sporunu geliştirmek için şubat ayında bir rafting takımı kuruldu: Pertek Belediyesi Rafting Spor Kulübü. Takım, 5 ay gibi kısa sürede, Türkiye Rafting Şampiyonası’nın önce Dalaman’da düzenlenen birinci ayağında sonra da Munzur’daki yarışlarında derece yaptı. Başarıları, Rafting Federasyonu’nun da gözünden kaçmadı. Takımın üç sporcusu; Deniz Dinler (18), Tijda Yeşil (20) ve Gözde Aksoy (18) başarılarıyla ön plana çıkınca İtalya’da 20-25 Temmuz’da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere milli takıma seçildi.

HALI ÇIRPARAK GÜÇLENEN KOLLAR

Takımın çoğu spor lisesinden geliyor. Bu sayede farklı spor dallarında kendilerini geliştirmişler. Ovacıklı Deniz Dinler, spor hayatına atletizmle başlamış, hentbol ve raftingle devam etmiş. Dinler’in annesi ev hanımı babasıysa çiftçi. Beş kardeşinin hepsi de sporla uğraşıyor. Deniz Dinler, köyde yaptığı işlerin kendisine katkılarını şöyle anlattı: “Halı çırpan benim. Çift kişi bile yapmıyoruz tek ben silkeliyorum. Ben dışarı işindeyim, dağ tepe... Zaten köyde yaşadığım için hep çalışıyorum ya kol sıkıntım yoktu hani güçlüydüm. Ve yapılıyım, bayağı iri yapılıyım, sıkıntı çekmiyorum. Raftingde sadece teknik eksiğimiz vardı. Onu da hocamız sağ olsun öğretti.” Dinler, İtalya’ya gideceği için heyecanlı ve oradan başarıyla dönmek istiyor. Üniversitede Beden Eğitimi ve Spor okumayı arzulayan Dinler, bir de memleketi Ovacık’ta bir rafting tesisi açmayı düşlüyor.

Tijda Yeşil’in spor hayatı 3 yaşında tekvandoyla başlamış, sonra hentbol ve rafting eklenmiş. Raftingin kendisinde heyecan ve adrenalin duygusu uyandırdığını anlatan Yeşil’in hedefi İtalya’dan Dünya Kupası ile dönmek.

ÖDÜNÇ ALINAN KÜREKLERLE YARIŞ

Dalaman ve Tunceli’deki bu başarılar kolay gelmedi. Kışın Munzur’un buz gibi suyunda iklime göre ekipmanları olmadan antrenman yaptılar. On kişinin zor kaldırdığı rehber botuyla çalışmalara başladılar. Şimdiyse İl Spor Müdürlüğü’nün daha profesyonel bir botunu ödünç kullanıyorlar. Müsabakalarda, bu botu yüzdürdükleri kürekleri de ödünçtü. Pertek Belediye Spor Kulübü Yöneticisi Serhat Yıldız, “Biz kürekleri hep diğer takımlardan ödünç alarak yarıştık. Bizim küreğimiz PVC kürek, yaklaşık olarak 1 kilo 150 gram ağırlığında ama rakiplerimizin kürekleri tamamen karbon ve 250 gram ağırlığında” dedi. Yıldız, Dalaman’da Kazakistanlılardan, Tunceli’de Rizelilerden ödünç kürekle yarıştıklarını söyledi.

ATA’NIN İZİNDE

18 yaşındaki Gözde Aksoy’un annesi ev hanımı babasıysa memur. Aksoy, kayaktan voleybola, hentboldan raftinge birçok spor dalıyla uğraşmış. Lisede öğretmenlerinin yönlendirmesiyle raftinge başlamış. “Rafting sporu çok bambaşka” diye anlatan Aksoy, daha önce de rafting milli takıma seçilerek Gürcistan’a gitmiş. “Milli takıma tekrar girdiğimi duyunca duygulandım, heyecanlandım, çok gurur verici bir şey. Ailem de benimle gurur duyuyor, çok sevindiler” dedi. “İtalya’da derece yapmayı hedefliyoruz” diyen Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ demiş Mustafa Kemal Atatürk. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz.”